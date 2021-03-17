Центр Вознесенского проведет первый кинопоказ после карантина

Человек из другой России
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18 марта в Центре Вознесенского в Москве впервые с начала пандемии состоится офлайн-кинопоказ – будет представлен фильм «Папье-маше» двукратного призера «Кинотавра» Виталия Суслова.
Начало в 19:30, билеты — здесь.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, в обсуждении после просмотра примут участие режиссер картины и кинокуратор Центра Вознесенского, киновед Зоя Кошелева.
Виталий Суслин родился в 1986 году в Нововоронеже. Получил медицинское образование, в 2012 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Карена Шахназарова). Автор четырех полнометражных фильмов, двукратный призер «Кинотавра», как режиссер и сценарист фильма «Голова. Два уха». Живет и работает в Воронеже.
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