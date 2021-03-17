Центр Вознесенского проведет первый кинопоказ после карантина

© Центр Вознесенского

18 марта в Центре Вознесенского в Москве впервые с начала пандемии состоится офлайн-кинопоказ – будет представлен фильм «Папье-маше» двукратного призера «Кинотавра» Виталия Суслова.

Начало в 19:30, билеты — здесь.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, в обсуждении после просмотра примут участие режиссер картины и кинокуратор Центра Вознесенского, киновед Зоя Кошелева.

«Папье-маше» (Россия, 2020)

Режиссер: Виталий Суслин

Авторы сценария: Виталий Суслин, Иван Лашин

Оператор: Алексей Мищиха

В ролях: Иван Лашин, Татьяна Лашина, Юрий Сидоров, Татьяна Скареднева, Вячеслав Гардер, Шерзод Абдуллаев, Анатолий Бурмистров



Синопсис: В жизни простого пастуха, Ивана Сергеевича Лашина, случилось чудо. Неожиданно для себя и других он стал призером «Кинотавра». Воспоминания о пальмах, море и магнолиях согревают, но жизнь продолжает идти своим чередом. В его дом приходят коллекторы. Знакомый участковый предлагает герою свое покровительство в обмен на сделку, но стоит ли оно беспокойств и серьезных размышлений? «Папье-маше» — сюжетное продолжение фильма «Голова. Два уха», ставшего открытием «Кинотавра» и нового русского кино в 2017 году.



Виталий Суслин родился в 1986 году в Нововоронеже. Получил медицинское образование, в 2012 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Карена Шахназарова). Автор четырех полнометражных фильмов, двукратный призер «Кинотавра», как режиссер и сценарист фильма «Голова. Два уха». Живет и работает в Воронеже.







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