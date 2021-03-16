Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 16 марта 2021 года © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 16 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании», касающиеся регулирования просветительской деятельности и контроля за международным сотрудничеством образовательных организаций.

Закон поддержали только депутаты фракции «Единая Россия», за него проголосовали 308 депутатов, против — 95, один депутат воздержался, передает «Интерфакс»,

Как сообщает сайт Госдумы, законом вводится понятие просветительской деятельности: это «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Заниматься просветительской деятельностью могут «органы государственной власти и иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица при соблюдении требований закона».

Запрещается использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действиям, противоречащим Конституции РФ».

Порядок и условия ведения просветительской деятельности и формы контроля над ней определит правительство РФ. Кроме того, для подписания международного договора в сфере образования потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования и науки, или ведомства, в ведении которого находится вуз.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года, а до 1 сентября 2022 года, отмечает ТАСС, образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Законопроект о просветительской деятельности, разработанный депутатам и сенаторами во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России Василием Пискаревым, был внесен в Госдуму 18 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось: «Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Законопроект вызвал широкий резонанс в обществе и в научной среде. Против него, в частности, выступили создатели и руководители независимых российских просветительских проектов и организаций, представителей сферы культуры, образования и науки России, Российская академия наук направила письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон, когда он будет принят Госдумой. Более 237 тысяч подписей собрала на Change.org петиция против поправок о просветительской деятельности, инициированная профессором РАН, астрофизиком Сергеем Поповым.







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