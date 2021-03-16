Объявлена программа Платоновского фестиваля

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Сегодня, 16 марта, в Воронеже прошла пресс-конференция, на которой дирекция Платоновского фестиваля искусств объявила программу 2021 года.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, XI Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже в три этапа:
Специальным проектом XI Платоновского фестиваля станет балет Большого театра «Укрощение строптивой» на музыку Шостаковича в постановке французского хореографа Жана-Кристофа Майо, художественного руководителя Балета Монте-Карло. Труппа Большого театра впервые выступит в Воронеже, три показа спектакля пройдут 16 и 17 апреля на сцене Воронежского театра оперы и балета. Билеты поступили в продажу 20 февраля.
В июньской афише представлены работы Льва Додина, Дмитрия Крымова, Юрия Бутусова, Иосифа Райхельгауза, Андрея Прикотенко, Данила Чащина и других российских режиссеров. В Воронеж приедут театры из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка и Архангельска.
Среди главных событий театральной программы показы спектакля «Братья Карамазовы» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина и нового спектакля Юрия Бутусова «Сын» (РАМТ). Впервые в Платоновском фестивале примет участие театр «Школа современной пьесы» (Москва), который покажет два спектакля: «Все тут.» Дмитрия Крымова и «Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза. Новосибирский театр «Старый дом» привезет в Воронеж спектакль Андрея Прикотенко «Идиот», получивший 11 номинаций на премию «Золотая маска — 2021», московский театр «Человек» — спектакль Данила Чащина «Причал» по мотивам киносценария Геннадия Шпаликова.
В Платоновскую программу войдут спектакли «Ювенильное море» (МХТ имени А.П. Чехова, режиссер Наталья Назарова), «Фро» (Архангельский театр кукол, режиссер Петра Васильева, художник Алевтина Торик), «Корова» (Новокузнецкий драматический театр, режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров).
C 3 по 6 июня снова будет представлен «Воронежский кейс», впервые собранный в прошлом году и объединивший наиболее яркие и перспективные для гастролей спектакли воронежских театров. Сохранится и формат видеопоказов спектаклей, который появился в программе Платоновского фестиваля в 2020 году.
В рамках «Года Германии в России» при поддержке Гёте-Института в июне пройдут бесплатные показы спектаклей из программы главного немецкого театрального фестиваля Theatertreffen. Кроме того, будут показаны несколько театральных перформансов по мотивам произведений Андрея Платонова, созданных приглашенными режиссерами и хореографами с воронежскими артистами специально к фестивалю.
Музыкальная программа откроется сольным концертом пианиста Николая Луганского, еще один фортепианный концерт даст Сергей Тарасов. Также в программе выступления дуэта Златомира Фанга (виолончель) и Алексея Мельникова (фортепиано) и дуэта Вадима Холоденко (фортепиано) и Алены Баевой (скрипка).
В июне состоится концерт «Музыка мира в Белом колодце», хедлайнером которого станет российский фолк-проект Zventa Sventana. Остальные участники концерта будут объявлены позже.
В выставочной программе фестиваля три проекта. В Воронежском областном художественном музее имени И.Н. Крамского пройдут выставки «"Бубновый валет". Эманации измов» из собраний российских музеев и «Аркадий Шайхет. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва. 1920-е — 1930-е годы». В Выставочном зале на Кирова пройдет выставка «Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись».
Также на июнь запланированы программа «Театр-плюс», Книжная ярмарка и литературная программа.
Билеты на спектакли и концерты июньской программы поступят в продажу 20 марта.
Платоновский фестиваль искусств проводится ежегодно с 2011 года в Воронеже, на родине писателя Андрея Платонова. Программа Платоновского фестиваля состоит из направлений «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература» и представляет собой собрание ярчайших явлений и имен современной российской и мировой культуры. В специальную «Платоновскую программу» входят проекты, созданные на основе произведений Андрея Платонова или созвучные его духу и эпохе.
События фестиваля ежегодно посещают около 100 000 зрителей.
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