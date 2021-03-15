«Просветитель» начинает прием заявок

Сегодня, 15 марта, открывает свой 14-й сезон премия «Просветитель», ежегодно присуждаемая за лучшие научно-популярные книги на русском языке, а также начинается прием заявок на соискание премии «Просветитель.Перевод», которая вручается за лучшие научно-популярные книги, переведенные на русский язык.

На конкурс премии «Просветитель» принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания.

Как и в прошлом сезоне, лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей. Подать книгу на рассмотрение жюри можно до 15 мая включительно.

В конкурсе премии «Просветитель.Перевод» погут принять участие переводные книги, вышедшие на русском языке с 15 марта 2018 года — при этом от одного издательства может быть заявлено не более 10 книг. Переводческо-редакционный коллектив, работавший над книгой-лауреатом, награждается денежным призом в размере 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками). Подать книгу для участия в конкурсе можно до 15 мая.

Состав жюри и другие подробности сезона будут объявлены дополнительно.

Все заявки на участие можно подать только с помощью специальной онлайн-формы в соответствующем разделе на сайте премии «Просветитель». Книги, отправленные почтой без заполнения формы, приниматься к рассмотрению не будут.







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