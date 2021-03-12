«Иллюзион» отметит 55-летие киномарафоном

Свет, одолевающий тьму
Александр Ласкин о выставке Василия Калужнина12 марта 2021621
Московский кинотеатр «Иллюзион», открывшийся в высотке на Котельнической набережной 18 марта 1966 года, подготовил к своему 55-летию специальную программу «Ровесники». С 16 по 18 марта в «Иллюзионе» будут показаны культовые советские фильмы, созданные в 1966 году, в том числе «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.
Как сообщает сайт «Иллюзиона», показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Билет на любой сеанс стоит 150 рублей.
Расписание:
16 марта
12:00 — «Айболит-66», реж. Ролан Быков
14:05 — «Два билета на дневной сеанс», реж. Герберт Раппапорт
16:10 — «Андрей Рублев», реж. Андрей Тарковский
20:00 — «Мальчик и девочка», реж. Юлий Файт
17 марта
12:20 — «Волшебная лампа Алладина», реж. Борис Рыцарев
14:10 — «Старшая сестра», реж. Георгий Натансон
16:20 — «Человек которого я люблю», реж. Юлий Карасик
18:20 — «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов
18 марта
10:20 — «Неуловимые мстители», реж. Эдмонд Кеосаян
12:05 — «Республика ШКИД», реж. Геннадий Полока
14:15 — «Долгая счастливая жизнь», реж. Геннадий Шпаликов
16:00 — «Листопад», реж. Отар Иоселиани
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