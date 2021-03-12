 
17:12 12 марта 2021Новости
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«Иллюзион» отметит 55-летие киномарафоном

News_detailed_picture© «Иллюзион»

Московский кинотеатр «Иллюзион», открывшийся в высотке на Котельнической набережной 18 марта 1966 года, подготовил к своему 55-летию специальную программу «Ровесники». С 16 по 18 марта в «Иллюзионе» будут показаны культовые советские фильмы, созданные в 1966 году, в том числе «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Билет на любой сеанс стоит 150 рублей.

Расписание:

  • 16 марта

    12:00 — «Айболит-66», реж. Ролан Быков
    14:05 — «Два билета на дневной сеанс», реж. Герберт Раппапорт
    16:10 — «Андрей Рублев», реж. Андрей Тарковский
    20:00 — «Мальчик и девочка», реж. Юлий Файт

  • 17 марта

    12:20 — «Волшебная лампа Алладина», реж. Борис Рыцарев
    14:10 — «Старшая сестра», реж. Георгий Натансон
    16:20 — «Человек которого я люблю», реж. Юлий Карасик
    18:20 — «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов

  • 18 марта

    10:20 — «Неуловимые мстители», реж. Эдмонд Кеосаян
    12:05 — «Республика ШКИД», реж. Геннадий Полока
    14:15 — «Долгая счастливая жизнь», реж. Геннадий Шпаликов
    16:00 — «Листопад», реж. Отар Иоселиани



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