«Иллюзион» отметит 55-летие киномарафоном

© «Иллюзион»

Московский кинотеатр «Иллюзион», открывшийся в высотке на Котельнической набережной 18 марта 1966 года, подготовил к своему 55-летию специальную программу «Ровесники». С 16 по 18 марта в «Иллюзионе» будут показаны культовые советские фильмы, созданные в 1966 году, в том числе «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Билет на любой сеанс стоит 150 рублей.

Расписание:

16 марта



12:00 — «Айболит-66», реж. Ролан Быков

14:05 — «Два билета на дневной сеанс», реж. Герберт Раппапорт

16:10 — «Андрей Рублев», реж. Андрей Тарковский

20:00 — «Мальчик и девочка», реж. Юлий Файт

17 марта



12:20 — «Волшебная лампа Алладина», реж. Борис Рыцарев

14:10 — «Старшая сестра», реж. Георгий Натансон

16:20 — «Человек которого я люблю», реж. Юлий Карасик

18:20 — «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов

18 марта



10:20 — «Неуловимые мстители», реж. Эдмонд Кеосаян

12:05 — «Республика ШКИД», реж. Геннадий Полока

14:15 — «Долгая счастливая жизнь», реж. Геннадий Шпаликов

16:00 — «Листопад», реж. Отар Иоселиани







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