«Золотая маска» проведет в Москве интенсив для региональных специалистов

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С 15 по 17 марта в Новом пространстве Театра наций пройдет трехдневный образовательный интенсив фестиваля «Золотая маска» для директоров и художественных руководителей театров из 42 малых городов России.
Цель программы — создание дискуссионного поля для обсуждения насущных практических и художественных вопросов в организации театрального дела, сообщает пресс-служба фестиваля «Золотая маска».
«Делая акцент именно на театрах малых городов, — отмечают организаторы программы, — мы надеемся помочь нашим участникам преодолеть географическую разобщенность и открыть новые возможности в решении задач, с которыми театры сталкиваются в ежедневной практике».
Частью программы 2021 года станут специальные семинары, которые проведут технические директора ведущих московских театров, совмещенные с экскурсиями и непосредственным знакомством с техническим оснащением площадок. В лекционной части особое внимание уделено онлайн-практикам и формам и возможностям сотрудничества театров и музеев.
Участниками круглого стола «Театры малых городов России — 2021» станут директора, художественные руководители и режиссеры театров из Альметьевска, Ачинска, Березников, Большой Атни, Бугуруслана, Буинска, Вольска, Вышнего Волочка, Глазова, Губахи, Димитровграда, Железногорска, Заречного, Зеленограда, Каменск-Уральского, Кудымкара, Лесосибирска, Лобни, Лысьвы, Мичуринска, Мотыгино, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новомосковска, Новороссийска, Новоуральска, Новочеркасска, Новошахтинска, Нюрбы, Нягани, Озерска, Орска, Прокопьевска, Рыбинска, Сарапула, Сарова, Северска, Серова, Советска, Тары, Тобольска и Шарыпово.
Куратор программы — Наталия Мозжакова.
Программа реализуется совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Приезд участников из Димитровграда, Железногорска, Заречного, Новоуральска, Озерска, Сарова и Северска стал возможен благодаря поддержке программы «Территория культуры Росатома»
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