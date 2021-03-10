Масленичная неделя пройдет в Музее Москвы

© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

С 10 по 14 марта Музей Москвы устраивает Масленичную неделю с лекциями, играми и мастер-классами. Кульминацией праздника станет онлайн-фестиваль «Ритмы Масленицы», который проводится при поддержке «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба Музея Москвы, все эти дни занятия Детского центра музея будут посвящены исключительно Масленице: вместе с ведущими дети будут лепить солярные знаки, обсуждать масленичные традиции и узнавать историю праздника, устроят масленичную битву и распишут самовар.

14 марта в 14:00 в соцсети «ВКонтакте» начнется онлайн-фестиваль «Ритмы Масленицы». В программе музыка, чтение стихов о весне, масленичные мастер-классы, отрывок из пьесы Островского «Снегурочка» в исполнении труппы «Рупор», игры с ведущими Детского центра и студии «Зеленый карандаш».

Праздничные события также запланированы в филиале Музея Москвы — Музее археологии Москвы. 14 марта там пройдет игра-викторина «Масленица», участники которой проверят, насколько хорошо они разбираются в традиция старинного славянского праздника проводов зимы.







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