Выставка Николая Кошелева откроется в Новой Третьяковке

Николай Кошелев. Эскиз декорации. Начало второго действия. 2018 (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

С 11 марта по 19 апреля Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) совместно с галереей «Триумф» представят в Новой Третьяковке выставку-инсталляцию Николая Кошелева «The Moon Pool. Архив».

Как сообщает сайт ГТГ, Николай Кошелев работает с живописью, графикой, а также экспериментирует с керамикой, в своих последних работах он вдохновляется эстетикой эстетикой русского символизма и в широком смысле обращается к наследию художников объединения «Мир искусства».

Проект Николая Кошелева посвящен вымышленному художнику начала XX века Александру Зильверхофу и его нереализованной театральной постановке, которую предполагалось осуществить в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Это определяет мультимедийный характер экспозиции, а также систему повторяющихся и рифмующихся символов, отсылающих к стилистике и эстетике художников круга «Мир искусства».

В экспозицию войдут архив работ вымышленного автора, насчитывающий около ста произведений: эскизы декорации, фрагменты сценографии, фоновый занавес, керамические слепки персонажей, сюжетные зарисовки, текст либретто и другие материалы.

Куратор выставки — София Ковалева, архитектор — Ксения Лукьянова.

Николай Кошелев (р. 1987) окончил МГХПА имени С.Г. Строганова по специальности «монументально-декоративное искусство» (2010) и магистратуру в Нью-Йоркской академии искусств по специальности «художник-живописец» (2014). Участник многих персональных и групповых выставках в России и за рубежом. Работы художника находятся в коллекциях Леонида Блаватника, Нью-Йоркской академии искусств, Ri a Museum of Contemporary Art, Альфа-Банк, Van Cleef & Arples и других. Живет и работает в Москве и Нью-Йорке.







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