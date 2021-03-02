Музей русского импрессионизма откроет сезон выставкой «Охотники за искусством»

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21 апреля в Музее русского импрессионизма в Москве начнет работу первая выставка нового сезона – «Охотники за искусством». Выставка посвящена коллекционерам, которые в годы оттепели и застоя собирали и сохраняли произведения музейного уровня.
Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будут представлены более 70 произведений русского и советского модернизма художников первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани.
Выставка расскажет истории четырнадцати коллекционеров из Москвы и Ленинграда и их находок, многие из которых до сих пор редко демонстрируются широкой публике.
«Зрители смогут увидеть работы мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов "Голубой розы" Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов "Бубнового валета" Роберта Фалька, Ильи Машкова и Аристарха Лентулова. В состав экспозиции также войдут самобытные примитивистские произведения Нико Пиросмани из коллекции Игоря Сановича; живопись и графика Бориса Григорьева из собрания Николая Тимофеева, работы Василия Кандинского и Алексея Явленского из собрания нашего современника Валерия Дудакова, — отмечают организаторы выставки. — Во многом благодаря таким собирателям, как кинорежиссер Соломон Шустер, переводчик-синхронист Алексей Стычкин, врачи Александр Мясников и Арам Абрамян, видный дипломат Владимир Семенов, были сохранены значимые произведения русского искусства».
Также в Музее русского импрессионизма можно будет увидеть работы из коллекций агрофизика Абрама Чудновского, механика Иосифа Эзраха, физика Ильи Палеева, экономиста Якова Рубинштейна, историка Сигизмунда Валка, нефтехимика Игоря Афанасьева.
Представленные на выставке произведения искусства до сих пор принадлежат наследникам собирателей или современным коллекционерам. Каждой коллекции будет посвящен отдельный раздел экспозиции; живописные и графические работы дополнят портреты коллекционеров, выполненные в стиле комикса художником Марией Пономаревой, а также эссе о каждом собирателе искусствоведа и писателя Софьи Багдасаровой.
Куратор выставки — Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.
Выставка «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма продлится до 29 августа.
Партнер выставки — галерея KGallery (Санкт-Петербург)
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