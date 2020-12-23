Выходит фильм об Андрее Павленко

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5 января, в день годовщины смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, в онлайн-кинотеатрах more.tv, «Кинопоиск HD» и на мультимедийном сервисе Okko выйдет полнометражный документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью».
Фильм стал заключительной частью документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой спецпроектов издания «Такие дела». Стратегическим партнером проекта выступил Фонд медицинских решений «Не напрасно».
В декабре фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» получил премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший телефильм».
Сергей Карпов, режиссер фильма, руководитель проекта «Жизнь человека»:
«Мы работали над этим фильмом без малого три года, два из которых — вместе с Андреем. С первого дня нашего с ним знакомства мы знали, что финалом документальной истории про него должен стать полнометражный документальный фильм, который мы и выпускаем 5 января. Нужно признаться, мы рассчитывали, что это будет фильм с хеппи-эндом в конце, но, к сожалению, жизнь сложнее, чем мы можем загадывать. Этот фильм как будто воскрешает Андрея и дает нам всем возможность побыть с ним немного времени, чтобы попрощаться до конца. Кажется, у нас получилась очень психотерапевтическая картина, которая может помочь людям справиться с потерей. Не только Андрея. Ведь онкология в России буквально касается каждого».
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