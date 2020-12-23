Выходит фильм об Андрее Павленко

5 января, в день годовщины смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, в онлайн-кинотеатрах more.tv, «Кинопоиск HD» и на мультимедийном сервисе Okko выйдет полнометражный документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью».

Фильм стал заключительной частью документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой спецпроектов издания «Такие дела». Стратегическим партнером проекта выступил Фонд медицинских решений «Не напрасно».

В декабре фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» получил премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший телефильм».

«Жизнь человека. Последнее интервью» (Россия, 2020)

Режиссер: Сергей Карпов

Автор сценария: Галина Мосалова

Продюсеры: Сергей Карпов, Митя Алешковский

Производство: «Такие дела» спецпроекты

В ролях: Андрей Павленко, Анна Павленко-Гегечкори, Софья Павленко, Кристина Павленко, Даниил Павленко



Синопсис: В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь.

В ноябре 2019 года Андрей дал последнее интервью команде проекта «Жизнь человека». Этот фильм — своеобразное завещание Андрея. Послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, их родственникам, и врачам.



Сергей Карпов, режиссер фильма, руководитель проекта «Жизнь человека»:

«Мы работали над этим фильмом без малого три года, два из которых — вместе с Андреем. С первого дня нашего с ним знакомства мы знали, что финалом документальной истории про него должен стать полнометражный документальный фильм, который мы и выпускаем 5 января. Нужно признаться, мы рассчитывали, что это будет фильм с хеппи-эндом в конце, но, к сожалению, жизнь сложнее, чем мы можем загадывать. Этот фильм как будто воскрешает Андрея и дает нам всем возможность побыть с ним немного времени, чтобы попрощаться до конца. Кажется, у нас получилась очень психотерапевтическая картина, которая может помочь людям справиться с потерей. Не только Андрея. Ведь онкология в России буквально касается каждого».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU