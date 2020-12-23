Новый фильм Ренаты Литвиновой покажут на Роттердамском фестивале

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Картина «Северный ветер» Ренаты Литвиновой включена в конкурсную программу Big Screen Competition 50-го Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Sony Pictures.
Рената Литвинова не только выступила режиссером и сценаристом фильма, но и исполнила одну из главных ролей. Музыку написала Земфира Рамазанова. В картине также снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. В российский прокат «Северный ветер» выйдет в феврале.
«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви... Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос...», — говорится в описании фильма «Северный ветер» на сайте Sony Pictures.
Big Screen Competition — новая программа Роттердамского фестиваля, призванная «устранить разрыв между популярным, классическим и артхаусным кинематографом», отмечает «Российская газета».
Во всех программах полнометражного кино в Роттердаме будут представлены 66 картин режиссеров из Австралии, Австрии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Доминиканской Республики, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Косово, Коста-Рики, Кубы, Латвии, Ливана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, США, Таиланда, Тайваня, Туниса, Турции, Франции и Японии.
Среди 16 участников главной конкурсной программы, Tiger Competition, фильмов из России нет, но в программу хитов мировых фестивалей Limelight включена картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», которая была награждена специальным призом жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Откроет 50-й Роттердамский фестиваль другой участник программы Limelight — комедия датского режиссера Андерса Томаса Йенсена «Рыцари справедливости» (Retfærdighedens ryttere / Riders of Justice).
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