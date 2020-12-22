Арктический форум искусств завершится выставкой Ульяны Подкорытовой

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25 декабря в Архангельском краеведческом музее откроется выставка Ульяны Подкорытовой «Будь что не бывает», которая станет последним событием IV Арктического форума искусств.

Выставка развивает проект «Порато баско», начавшийся летом 2019 года. В Одностолпной палате Гостиного двора в Архангельске художница представит новые графические работы и видео, снятые во время резиденции в декабре в самых красивых уголках Архангельской области, а также покажет новый перформанс.

Ульяна Подкорытова о выставке «Будь что не бывает»:

«Я неслучайно называю так третий проект, который посвящен бесконечному поиску персонажей внутренней мифологии художника. Все они рождаются в результате исследования фольклора Севера, который привлекает меня богатством песенной, речевой и декоративной традиции. На выставке будут представлены объекты-лайтбоксы из серии, которую мы создавали с фотографом Павлом Смирновым, графическая серия и видеодокументация перформанса, снятая в ходе моего пребывания в резиденции. Выставка является органичным продолжением долгосрочного проекта по исследованию Севера "Порато Баско", который мы начали в 2019 году с Екатериной Шаровой, Анной Злотко и Устиной Яковлевой».

Выставку организует АНО «Арктический институт искусств» совместно c арт-резиденцией «Марьин дом» и Архангельским краеведческим музеем.

Проект «Живой Север», в рамках которого создается новое искусство и дизайн о Севере, поддержан Президентским грантом







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