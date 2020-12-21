Опубликованы шорт-листы премии True Story Award

© True Story Award

Сегодня, 21 декабря, объявлены шорт-листы всемирной премии в области журналистики True Story Award в 13 номинациях.

Шорт-листы приводятся на сайте премии.

В этом году организаторы True Story Award получили 1179 материалов из 101 страны, в том числе 167 на русском языке.

Жюри русскоязычной секции — Максим Кашулинский, Юрий Сапрыкин и Михаил Ратгауз — сформировало шорт-лист из трех текстов:



В лонг-лист премии вошли:

Авторы текстов шорт-листа получают приглашение на 2-й Международный фестиваль журнала Reportagen, который пройдет в Берне с 4 по 6 июня.

К этому времени главное жюри выберет три лучших текста из числа 42 номинированных. Лауреат первой премии будет награжден денежным призом в размере 30 000 швейцарских франков, второй премии — 20 000 швейцарских франков, третьей премии — 10 000 швейцарских франков. Кроме того, все финалисты получают по 1000 швейцарских франков.

Швейцарский журнал Reportagen в сотрудничестве с фондом Bern Welcome учредили первый в истории всемирный конкурс лонгридов True Story Award в 2018 году. Премия призвана мотивировать журналистов всего мира и поддержать их работу, она присуждается за репортажи из любой точки земного шара, опубликованные на самых распространенных языках — английском, немецком, французском, итальянском, испанском, арабском, хинди, русском, португальском, китайском, фарси и японском. Тексты должны отличаться исследовательской глубиной, журналистским качеством и социальной значимостью.

В августе 2019 года были подведены итоги первого сезона True Story Award. Первую премию получил российский журналист Шура Буртин за материал о чеченском правозащитнике Оюбе Титиеве. Вторая премия была присуждена Марку Араксу (США), третья — Ду Цяну (Китай).







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