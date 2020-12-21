Опубликованы шорт-листы премии True Story Award

Мыльная опера
Фотограф Ольга Михальчук предлагает взглянуть на незаметных героев фронта борьбы с пандемией — на бруски мыла21 декабря 2020522
Сегодня, 21 декабря, объявлены шорт-листы всемирной премии в области журналистики True Story Award в 13 номинациях.
Шорт-листы приводятся на сайте премии.
В этом году организаторы True Story Award получили 1179 материалов из 101 страны, в том числе 167 на русском языке.
Жюри русскоязычной секции — Максим Кашулинский, Юрий Сапрыкин и Михаил Ратгауз — сформировало шорт-лист из трех текстов:
В лонг-лист премии вошли:
Авторы текстов шорт-листа получают приглашение на 2-й Международный фестиваль журнала Reportagen, который пройдет в Берне с 4 по 6 июня.
К этому времени главное жюри выберет три лучших текста из числа 42 номинированных. Лауреат первой премии будет награжден денежным призом в размере 30 000 швейцарских франков, второй премии — 20 000 швейцарских франков, третьей премии — 10 000 швейцарских франков. Кроме того, все финалисты получают по 1000 швейцарских франков.
Швейцарский журнал Reportagen в сотрудничестве с фондом Bern Welcome учредили первый в истории всемирный конкурс лонгридов True Story Award в 2018 году. Премия призвана мотивировать журналистов всего мира и поддержать их работу, она присуждается за репортажи из любой точки земного шара, опубликованные на самых распространенных языках — английском, немецком, французском, итальянском, испанском, арабском, хинди, русском, португальском, китайском, фарси и японском. Тексты должны отличаться исследовательской глубиной, журналистским качеством и социальной значимостью.
В августе 2019 года были подведены итоги первого сезона True Story Award. Первую премию получил российский журналист Шура Буртин за материал о чеченском правозащитнике Оюбе Титиеве. Вторая премия была присуждена Марку Араксу (США), третья — Ду Цяну (Китай).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:12Опубликованы шорт-листы премии True Story Award
17:43Вышла книга об исследовании истории интернета
16:20Архив Ирины Антоновой выложат в интернет
14:18Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
13:35Театр на Малой Бронной покажет спектакль Саши Денисовой «Бэтмен против Брежнева»
13:03МШСИ и «Артмоссфера» организуют совместную образовательную программу
11:54Пермский балет представит постановку Антона Пимонова
19 декабря 2020
21:45Умер Роман Арбитман
18 декабря 2020
17:43Объявлены выставочные планы ММОМА на 2021 годВсе новости
Фотограф Ольга Михальчук предлагает взглянуть на незаметных героев фронта борьбы с пандемией — на бруски мыла21 декабря 2020522
Участник классического состава «Аквариума» — о том, как он снова начал слушать песни БГ и запел сам21 декабря 20202675
Путеводитель Олега Лекманова21 декабря 20202038
COLTA Talks: экспериментальный подкаст18 декабря 20202191
«Братья Карамазовы» Льва Додина в МДТ — Театре Европы18 декабря 20202366
Почти немая комедия, радикально обнуляющая палестинский конфликт18 декабря 20202386
«Когда плохо, но ты чувствуешь, что хватит сил это пережить»: тревожные истории со счастливым финалом от певицы и авторки песен из Минска18 декабря 20202143
Диана Гаспарян для She is an expert18 декабря 20202132
«Пришло время настоящей рэпчины»: возвращение кассеты «Rushun Roolett» — записи исторического значения для российского хип-хопа18 декабря 20202697
Ли Бул в петербургском Манеже: мастер-класс по объемному и осознанному чувствованию17 декабря 20202552
Таня Рауш о своей персональной выставке в Петербурге17 декабря 20202607
Прославленный композитор о джазе в Советской армии, работе с Гайдаем, создании «оркестроллы», виниловых переизданиях и новом саундтреке17 декабря 20204220