Вышла книга об исследовании истории интернета

© Клуб любителей интернета и общества

Студенты НИУ ВШЭ и Клуб любителей интернета и общества выпустили книгу «Как изучать историю интернета: методы, подходы, идеи».

Книга уже доступна на онлайн-платформах Ridero, Bookmate, Mmbook и Amazon, где ее можно прочитать бесплатно, и на «Литрес». В печатном варианте книгу можно приобрести на «Озоне».

«Как изучать историю интернета: методы, подходы, идеи» — это сборник занятий онлайн-школ клуба любителей интернета и общества, посвященных истории интернета. Также в фокусе авторов книги исследования технологии и науки (Science and Technology Studies, STS), акторно-сетевая теория, исследования платформ (Platform Studies) и исследования инфраструктур (Infrastructure Studies).

Кроме того, в книге представлены методологические тексты — «тулбокс» для начинающих исследователей, в котором описаны алгоритмы исследования интернета в городе, его «картографии», методов глубинного интервью и цифровой этнографии, этики интернет-исследований.

Основу сборника составили статьи российских и зарубежных специалистов в области исследования интернета и технологий. Это социологи Роман Абрамов и Полина Колозариди из НИУ ВШЭ, Николай Руденко из Европейского университета, Александр Широков из Ратгерского университета, Анна Щетвина из Маастрихтского университета, Валери Шафер из Национального центра научных исследований Франции и Университета Люксембурга и Кристиан Сэндвиг из Мичиганского университета.

Координатор клуба любителей интернета и общества, редактор и составитель этой книги Леонид Юлдашев объясняет, что вместе со студентами и преподавателями НИУ ВШЭ Клуб любителей интернета и общества побывал в девяти городах России, где члены клуба проводили интервью, собирали различную прессу и материалы веб-архивов.

Основная цель этого исследования была в том, чтобы понять, как развивался и работал интернет в России, но за пределами двух столиц. «Мы много говорили об истории в этом году, устроили серию семинаров, где обсуждали эмпирические работы в области internet histories, продолжаем заниматься собственными проектами — историей интернета в Томске, историей веба. И когда студенты магистерской программы ВШЭ “Трансмедийное производство в цифровых индустриях” предложили нам сделать книжку (в рамках вышкинского курса о цифровом книгоиздании), мы решили, что книга должна быть об этой главной теме года», — пишет Леонид Юлдашев на странице клуба в фейсбуке.







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