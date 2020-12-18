Идет сбор средств на издание книги Марии Мартысевич «Сарматия»

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Издательство «Кабинетный ученый» (Москва-Екатеринбург) проводит краудфандинговую кампанию в поддержку издания русско-белорусской книги-билингвы «Сарматия» Марии Мартысевич.
Русско-белорусские поэтические книги-билингвы не выходили более 10 лет. За это время в Беларуси успели сформироваться поколения молодых ярких авторов, чьи тексты требуют внимательного прочтения как у себя на родине, так и за ее пределами. В феврале 2021 года издательство «Кабинетный ученый» планирует выпустить в своей поэтической серии «InВерсия» книгу-билингву одного из таких авторов ‒ Марии Мартысевич.
В книгу войдут четыре поэмы: «Отрывки из ЖЖ-дневника Барбары Радзивилл», «Сестра Зоя и конец света», «Дипмиссия», а также «Сарматия», за которую поэтесса получила поэтическую премию имени Натальи Арсеньевой (2019) и премию «Книга года — 2018». На русский язык поэмы перевели Геннадий Каневский, Борис Херсонский, Сергей Шабуцкий, Виктор Шепелев. Послесловие для новой книги написал Андрей Хаданович.
Мария Мартысевич (р. 1982) — белорусская поэтесса, писательница, переводчица, организатор культурных событий. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета (2004) и Белорусский коллегиум (2005). Дебютировала в 2008 году книгой стихов и эссе «Драконы летят на нерест» («Цмокі лятуць на нераст»), автор четырёх книг поэзии. Переводит поэзию и прозу с английского, польского, русского, украинского, чешского языков. С 2017 года — редактор книжной серии «Амерыканка», с 2020 года — книжной серии «Градус». Живет в Минске. Русский читатель знает Марию Мартысевич в том числе как автора стихотворения «Роди президента» (перевод на русский Ильи Кукулина).
Книга-билингва «Сарматия» выйдет в феврале объемом около 100 страниц в мягкой обложке. Для издания книги необходимо собрать 25 тысяч рублей.
Поддержать кампанию по сбору средств можно на портале Planeta.ru. В качестве вознаграждения предлагаются сборники серии «InВерсия», издание поэмы «Сарматия» на языке оригинала и открытки в оформлении художницы и аниматора Юлии Рудицкой (Нью-Йорк).
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