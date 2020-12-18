Организаторы «Боли» и Moscow Music Week устраивают большой фестиваль в Казани

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C 20 по 23 мая в Казани на 12 площадках пройдет фестиваль AWAZ, организованный командой промоутеров, которые делают независимый музыкальный фестиваль «Боль» и шоукейс-фестиваль Moscow Music Week.
Как сообщают организаторы, в основе концепции AWAZ — культурный обмен и местная идентичность: «Этим, в том числе, обусловлен выбор местом проведения фестиваля Казани — города с уникальным мультикультурным кодом и тысячелетней историей, стремительно развивающегося нового центра притяжения и одной из главных точек внутреннего туризма».
Афиша AWAZ объединит концерты, звуковые перформансы и инсталляции, а также события образовательной программы. На фестиваль в Казань приедут артисты из разных городов России и других стран, представляющие широкий спектр жанров и стилей: от инди до экспериментальной электроники, хип-хопа, панка, джаза и народной музыки. Участники фестиваля выступят не только в концертных залах и клубах, но и в синагоге, национальной библиотеке, лютеранской кирхе и в других необычных локациях.
В первой волне зарубежных артистов Los Pirañas (Колумбия), Širom (Словения), Aïsha Devi (Швейцария), Filastine & Nova (США-Индонезия), «СОЮЗ» (Беларусь), Drugstore Showcase (Сербия), Super Besse (Беларусь) и La Jungle (Бельгия).
Среди российских участников фестиваля «АИГЕЛ», Kate NV, Volga, «Утро», Lucidvox, «ПТУ», WULFFLUW XCIX, «Порез на Собаке», Simple Symmetry, Илья Мазо, Заур Нагоев, Crispy Newspaper, Lisokot и Сергей Летов, «Источник», Fardi, MITYA, Marat Suleimanov и «Луговые мари».
Список участников будет дополняться.
Билеты на фестиваль AWAZ уже доступны для онлайн-заказа.
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