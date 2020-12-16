Фирма «Мелодия» выпустила три цифровых альбома к 250-летию Бетховена

© Фирма «Мелодия»

Сегодня, 16 декабря, исполняется 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. К этому дню фирма «Мелодия» подготовила три цифровых альбома с музыкой композитора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы фирмы «Мелодия», все три альбома доступны на цифровых площадках Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube и Spotify.

Пятьдесят треков — части симфоний, концертов, фортепианных сонат, квартетов и других камерно-инструментальных опусов, а также увертюры, песни, фортепианные «Багатели» и фрагменты «Торжественной мессы» — записаны на альбоме «8 часов музыки Бетховена».

Многие из этих записей выходили только в советское время на виниле, в том числе Девятая симфония в исполнении Тамары Милашкиной, Елены Образцовой, Алексея Масленникова, Евгения Нестеренко и Симфонического оркестра Большого театра под управлением Юрия Симонова.

На альбоме «Бетховен: фортепианные концерты» представлены все пять бетховенских концертов для фортепиано с оркестром в исполнении Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Марии Гринберг, Бэллы Давидович и Рудольфа Керера, а также Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром До мажор, записанный Давидом Ойстрахом, Мстиславом Ростроповичем и Святославом Рихтером, дирижер — Кирилл Кондрашин.

Бонус комплекта — авторская фортепианная редакция Скрипичного концерта Ре мажор в исполнении Дмитрия Башкирова, записанная в 1988 году под управлением Юрия Симонова.

Альбом «Бетховен: все сонаты для виолончели и фортепиано» стал четвертой совместной записью Александра Загоринского и Эйнара Стин-Ноклеберга, выпущенной фирмой «Мелодия».

«Музыканты разных поколений, стран и исполнительских традиций, они впервые оказались на одной сцене в 2002 году и с тех пор регулярно концертируют и записываются в студии, демонстрируя высочайшее ансамблевое мастерство и полное единодушие в эмоционально-стилевом прочтении музыки», — говорится в описании альбома.







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