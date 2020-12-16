Фирма «Мелодия» выпустила три цифровых альбома к 250-летию Бетховена

Я переехал в Канаду прямо перед тем, как началась пандемия. В разгар карантина я почувствовал себя частью сообщества
Премьера на Кольте: впервые на русском — эссе постоянного автора The New Yorker, писателя Натана Ингландера16 декабря 2020534
Сегодня, 16 декабря, исполняется 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. К этому дню фирма «Мелодия» подготовила три цифровых альбома с музыкой композитора.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы фирмы «Мелодия», все три альбома доступны на цифровых площадках Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube и Spotify.
Пятьдесят треков — части симфоний, концертов, фортепианных сонат, квартетов и других камерно-инструментальных опусов, а также увертюры, песни, фортепианные «Багатели» и фрагменты «Торжественной мессы» — записаны на альбоме «8 часов музыки Бетховена».
Многие из этих записей выходили только в советское время на виниле, в том числе Девятая симфония в исполнении Тамары Милашкиной, Елены Образцовой, Алексея Масленникова, Евгения Нестеренко и Симфонического оркестра Большого театра под управлением Юрия Симонова.
На альбоме «Бетховен: фортепианные концерты» представлены все пять бетховенских концертов для фортепиано с оркестром в исполнении Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Марии Гринберг, Бэллы Давидович и Рудольфа Керера, а также Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром До мажор, записанный Давидом Ойстрахом, Мстиславом Ростроповичем и Святославом Рихтером, дирижер — Кирилл Кондрашин.
Бонус комплекта — авторская фортепианная редакция Скрипичного концерта Ре мажор в исполнении Дмитрия Башкирова, записанная в 1988 году под управлением Юрия Симонова.
Альбом «Бетховен: все сонаты для виолончели и фортепиано» стал четвертой совместной записью Александра Загоринского и Эйнара Стин-Ноклеберга, выпущенной фирмой «Мелодия».
«Музыканты разных поколений, стран и исполнительских традиций, они впервые оказались на одной сцене в 2002 году и с тех пор регулярно концертируют и записываются в студии, демонстрируя высочайшее ансамблевое мастерство и полное единодушие в эмоционально-стилевом прочтении музыки», — говорится в описании альбома.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:15Готовится женский онлайн-аукцион современного искусства
17:49Открылось онлайн-радио с музыкой Ближнего Востока и Северной Африки
16:45Рождественский фестиваль современного искусства пройдет в Выборге
16:10Денис Азаров назначен худруком Театра Романа Виктюка
15:34Названы лучшие фильмы года по версии Sight & Sound и Cahiers du cinéma
14:26«Иностранка» открывает «Вселенную Гутенберга»
13:11Фирма «Мелодия» выпустила три цифровых альбома к 250-летию Бетховена
12:24Открывается культурная платформа Qatar Film Days
Вчера
18:40Living Lab проведет онлайн-конференцию «Sustainability Pro»Все новости
Премьера на Кольте: впервые на русском — эссе постоянного автора The New Yorker, писателя Натана Ингландера16 декабря 2020534
Илья Данишевский и Линор Горалик о своих отношениях с темой ВИЧ/СПИДа и проблемных точках ее культурной рефлексии в России сегодня16 декабря 2020391
«Комитет грустящего божества» Павла Пряжко в «театре post»16 декабря 2020492
Строгановке — 195. Художники, архитекторы и дизайнеры вспоминают студенческие годы16 декабря 2020455
Взгляд на коронавирусный год изнутри киноиндустрии15 декабря 20201589
Новые альбомы «Сплина», «Касты», Сюзанны, «Техно-поэзии» и еще 11 примечательных отечественных релизов месяца15 декабря 20203291
Польша — взгляд изнутри: запрет на аборты, глорификация поляков в их отношении к Холокосту, конфликты в обществе. Рассказывает заместитель главного редактора польского журнала «Новая Восточная Европа»15 декабря 20201332
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 20201342
В беседе с Денисом Куреновым известный социолог говорит о слепоте датаизма, о том, что от роботов пострадают слабейшие, и призывает к трезвости на фоне технологической горячки14 декабря 20202495
Финальная глава трибьют-проекта московским классикам новой волны. Бонус: премьера двух видеоклипов и прогноз Василия Шумова на новые 20-е годы14 декабря 20201551
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 20203752
Индустриальный город без возможностей высшего образования диктует куратору свои стратегии, объясняет директор музея современного искусства BPS22 в бельгийском Шарлеруа11 декабря 20202765