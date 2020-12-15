Living Lab проведет онлайн-конференцию «Sustainability Pro»

© Living Lab

18 декабря международное агентство изменений Living Lab в партнерстве с Представительством ЕС в России организует онлайн-дискуссию «Sustainability Pro», в котором примут участие менеджеры по устойчивому развитию.

Начало в 12:00, регистрация — здесь. Дискуссия пройдет на английском языке с синхронным переводом.

На международном рынке все больше организаций из самых разных индустрий ищут «sustainability lead», «sustainability change-maker» или «chief sustainability officer», которые могли бы возглавить целый отдел или направление «экологический и социальной устойчивости».

Кто эти люди и чем они занимаются? Зачем они нужны компаниям, которые продают мебель или йогурты? И главное — как стать таким специалистом?

На паблик-токе 18 декабря три спикера, которые реформируют изнутри европейские организации — собственно в Евросоюзе и в его российских представительствах — обсудят, как выглядит эта «новая норма» в разных индустриях. В частности, представитель Европейской комиссии Ана Риос Ольмедо расскажет о том, как институты Европейского Союза, которые в последние годы были в авангарде реализации стратегии нейтрализации выбросов ЕС к 2050 году, продвигают изменения изнутри и становятся более экологичными и устойчивыми.

Спикеры:

Наталья Бенеславская, руководитель отдела устойчивого развития ИКЕА в России

Aна Риос Ольмедо, Генеральный директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских регионов, Европейская комиссия

Василий Фокин, руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ



Модераторы:

Алена Юзефович и Анастасия Лауканнен, соосновательницы агентства Living Lab.



Как отмечают организаторы дискуссии, она ориентирована на действующих специалистов в области устойчивого развития, на специалистов из других областей, которым интересно разобраться, чем занимаются коллеги, или думающих сменить карьерную траекторию в сторону sustainability, а также на студентов старших курсов или недавних выпускников, рассматривающих карьеру в области устойчивого развития.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU