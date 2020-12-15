Living Lab проведет онлайн-конференцию «Sustainability Pro»

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18 декабря международное агентство изменений Living Lab в партнерстве с Представительством ЕС в России организует онлайн-дискуссию «Sustainability Pro», в котором примут участие менеджеры по устойчивому развитию.
Начало в 12:00, регистрация — здесь. Дискуссия пройдет на английском языке с синхронным переводом.
На международном рынке все больше организаций из самых разных индустрий ищут «sustainability lead», «sustainability change-maker» или «chief sustainability officer», которые могли бы возглавить целый отдел или направление «экологический и социальной устойчивости».
Кто эти люди и чем они занимаются? Зачем они нужны компаниям, которые продают мебель или йогурты? И главное — как стать таким специалистом?
На паблик-токе 18 декабря три спикера, которые реформируют изнутри европейские организации — собственно в Евросоюзе и в его российских представительствах — обсудят, как выглядит эта «новая норма» в разных индустриях. В частности, представитель Европейской комиссии Ана Риос Ольмедо расскажет о том, как институты Европейского Союза, которые в последние годы были в авангарде реализации стратегии нейтрализации выбросов ЕС к 2050 году, продвигают изменения изнутри и становятся более экологичными и устойчивыми.
Спикеры:
Модераторы:
Как отмечают организаторы дискуссии, она ориентирована на действующих специалистов в области устойчивого развития, на специалистов из других областей, которым интересно разобраться, чем занимаются коллеги, или думающих сменить карьерную траекторию в сторону sustainability, а также на студентов старших курсов или недавних выпускников, рассматривающих карьеру в области устойчивого развития.
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