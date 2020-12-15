Открыт прием заявок на национальный конкурс Beat Film Festival 2021

© Beat Film Festival

Сегодня, 15 декабря, международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2021 объявил о начале приема заявок для участия в национальном конкурсе.

Заявки принимаются до 5 апреля на сайте Beat Film Festival.

В национальном конкурсе могут принять участие документальные фильмы любого хронометража, предлагающие смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2020 или 2021 году и иметь премьерный статус.

Обладатель Гран-при национального конкурса награждается денежным призом, фильмы-участники также могут удостоиться специального упоминания жюри и получить спецпризы от партнеров фестиваля.

Национальный конкурс Beat Film Festival проводится с 2015 года. Цель конкурса — способствовать развитию российского документального кино и оказывать поддержку молодым режиссерам, снимающим фильмы о новой реальности и культуре, которая их окружает.

За время существования национального конкурса на нем состоялись более 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них участие в конкурсе открыло дорогу на международные кинофестивали: «Хэй, бро!» Александра Элькана был показан на IDFA в Амстердаме, «Резкий и мягкий» Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False, «Пятка-носок» Максима Томаша — на фестивале в Роттердаме. Фильм «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова собрал больше 13 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в лондонской галерее Тейт Модерн.







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