Открыт прием заявок на национальный конкурс Beat Film Festival 2021

Ситора Алиева: «Основной удар придется на 2021-й»
Взгляд на коронавирусный год изнутри киноиндустрии15 декабря 2020788
Сегодня, 15 декабря, международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2021 объявил о начале приема заявок для участия в национальном конкурсе.
Заявки принимаются до 5 апреля на сайте Beat Film Festival.
В национальном конкурсе могут принять участие документальные фильмы любого хронометража, предлагающие смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2020 или 2021 году и иметь премьерный статус.
Обладатель Гран-при национального конкурса награждается денежным призом, фильмы-участники также могут удостоиться специального упоминания жюри и получить спецпризы от партнеров фестиваля.
Национальный конкурс Beat Film Festival проводится с 2015 года. Цель конкурса — способствовать развитию российского документального кино и оказывать поддержку молодым режиссерам, снимающим фильмы о новой реальности и культуре, которая их окружает.
За время существования национального конкурса на нем состоялись более 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них участие в конкурсе открыло дорогу на международные кинофестивали: «Хэй, бро!» Александра Элькана был показан на IDFA в Амстердаме, «Резкий и мягкий» Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False, «Пятка-носок» Максима Томаша — на фестивале в Роттердаме. Фильм «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова собрал больше 13 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в лондонской галерее Тейт Модерн.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Living Lab проведет онлайн-конференцию «Sustainability Pro»
17:12Москвичам предлагают заняться арт-хоппингом
16:31Открыт прием заявок на национальный конкурс Beat Film Festival 2021
15:19Театр Образцова проведет вечер памяти Сергея Алимова
14:53Сказочники соберутся на конференцию в Переделкино
13:35Умер Свен Гундлах
11:27Присуждены почетные «Золотые маски»
14 декабря 2020
18:02В «Пионере» пройдет неделя Дэвида Линча
17:23Выставку «Смотри изнутри» показывают в интернетеВсе новости
Взгляд на коронавирусный год изнутри киноиндустрии15 декабря 2020788
Новые альбомы «Сплина», «Касты», Сюзанны, «Техно-поэзии» и еще 11 примечательных отечественных релизов месяца15 декабря 2020803
Польша — взгляд изнутри: запрет на аборты, глорификация поляков в их отношении к Холокосту, конфликты в обществе. Рассказывает заместитель главного редактора польского журнала «Новая Восточная Европа»15 декабря 2020874
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020998
В беседе с Денисом Куреновым известный социолог говорит о слепоте датаизма, о том, что от роботов пострадают слабейшие, и призывает к трезвости на фоне технологической горячки14 декабря 20202023
Финальная глава трибьют-проекта московским классикам новой волны. Бонус: премьера двух видеоклипов и прогноз Василия Шумова на новые 20-е годы14 декабря 20201230
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 20203451
Индустриальный город без возможностей высшего образования диктует куратору свои стратегии, объясняет директор музея современного искусства BPS22 в бельгийском Шарлеруа11 декабря 20202498
«Когда каждый инженер, рабочий, айтишник раз в год купит картину — будет рынок»11 декабря 20203639
«Закрасьте все по ГОСТу назад»: граффити, панельки и сбой матрицы в новом клипе минской группы с мировой известностью11 декабря 20203582
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 20202790
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 20203718