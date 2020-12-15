 
15:19 15 декабря 2020Новости
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Театр Образцова проведет вечер памяти Сергея Алимова

News_detailed_picture© Государственный театр кукол имени С.В. Образцова

17 декабря в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В. Образцова в Москве состоится вечер памяти театрального художника, мультипликатора, иллюстратора Сергея Алимова.

Об этом сообщает сайт Театра Образцова.

«В течение 20 лет он являлся главным художником Государственного театра кукол им. С.В. Образцова, где он поставил множество знаменитых спектаклей, прославивших театр в России и за рубежом», — пишут организаторы вечера.

Среди кукол, созданных Сергеем Алимовым, Винни и Ослик, гоголевские черти, королева лилипутов, три поросенка и Серый Волк в черных очках, Дон Кихот и барон Мюнхаузен. «В кукле есть что-то мистическое, она погружена в пространство, видна со всех сторон, двигается как живое существо. В этом-то ее главная мистическая тайна», — говорил художник.

В 19:00 будет представлен спектакль «Дон Кихот» в постановке Екатерины Образцовой. Художественное оформление спектакля было создано Сергеем Алимовым.

Перед началом спектакля состоится проход кукол Сергея Алимова.

Также в этот день в театре будет показан фильм в память о художнике.


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