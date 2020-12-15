Сказочники соберутся на конференцию в Переделкино

© Дом творчества Переделкино

19 и 20 декабря Дом творчества Переделкино совместно с проектом «Сказки на дому» проведет первую «Конференцию сказочников».

Программа конференции опубликована на сайте Дома творчества Переделкино. Ее цель — выяснить, какие новые задачи стоят перед сказками, существуют ли этические нормы сказочных пространств, какое значение играют сказки для воспитания следующего, «экологичного» поколения.

Вместе со специалистами по фольклору, психологии и философии участники конференции обсудят, как создавать сказки, которые изменят потребительское отношение к природе как к «золотой рыбке», выполняющей прихоти человека. Среди центральных тем — роль женщины в сказках, вопросы новой этики, трансформация мифических архетипов, практическая реализация новых сказочных сценариев, сказочные мотивы как приём психотерапии.

Параллельно с конференцией пройдут открытые чтения проекта «Сказки на дому». Свои любимые сказки прочитают Григорий Служитель, Евгения Борзых, Варвара Чиркина, Мириам Сехон и другие.

Также с 19 декабря в Доме творчества начнется подготовка выставки «Путь героя», посвященной этапам пути сказочного героя — системе, на основе которой создаются не только сами сказки, но и большие литературные формы, киносценарии, графические романы.

Куратор выставки Софья Аршинова вместе с художником Варварой Чельцовой воссоздадут все этапы этого маршрута — от перехода из мира обыденного в мир мифологический, к кульминации главного испытания, получению награды и возвращению к истокам. Выставка, основанная на научных трудах Проппа, исследованиях Кэмпбелла и Воглера, станет визуальным пособием для начинающих сказочников и путешествием в мифический мир для детей и взрослых.

Выставка будет создаваться до 15 января в пространстве Дома творчества и онлайн, на сайте проекта, а откроется 16 января, после снятия ограничительных мер.

Кроме того, на территории Дома творчества Переделкино пройдет театрализованная экскурсия «Как лис друзей по лесу водил». Ее участники отправятся искать вдохновение в лес Переделкино, как это делали большие писатели задолго до них. Они пройдут тайными тропами и познакомятся с чудными обитателями, чтобы в конце прогулки написать свою собственную сказку.







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