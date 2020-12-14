В «Пионере» пройдет неделя Дэвида Линча

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Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020494
С 17 по 23 декабря в московском кинотеатре «Пионер» состоятся специальные показы фильмов режиссера Дэвида Линча.
В программе недели Дэвида Линча три фильма:
Егор Сенников, директор кинотеатра «Пионер» по специальным проектам:
«В этот раз мы подготовили для вас нечто особенное: неделю с Дэвидом Линчем, живым классиком и режиссером, не нуждающимся в дополнительных представлениях. На экранах "Пионера" появятся три его фильма — дебютная картина 1977 года "Голова-ластик", мрачный мистический неонуар "Шоссе в никуда" и фильм "Твин Пикс: Сквозь огонь" — приквел к знаменитому сериалу», — говорит .
Сергей Сдобнов, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер»:
«Для многих людей этот год стал временем самых важных путешествий. Когда границы закрыты, мы бронируем билеты на рейс в глубины собственного сознания и за его пределы. Картины Линча, всегда тревожные и не обещающие никакой определенности, будут еще долго напоминать 2020-й — год, который показал, насколько может измениться жизнь без нашей на то воли».
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Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020494
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