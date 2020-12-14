Выставку «Смотри изнутри» показывают в интернете

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Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020494
Государственный музей изобразительных искусства имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Google Arts & Culture запустили онлайн-версию выставки особых художников «Смотри изнутри».
Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ.
Выставка «Смотри изнутри» открылась в октябре. На ней собраны рисунки, объекты и керамика художников с особенностями развития: Николая Филиппова, Алены Трубихиной, Андрея Демина, Андрея Пашкова и Владимира Шнирмана.
Экспозиция выстраивает диалог между музейной коллекцией керамики Древней Греции, Месопотамии и Египта и произведениями современных авторов проекта «Пушкинский для всех», а также коллективными работами студии «Особая керамика» и мастерской студии керамики «Мусейон».
В связи с карантинными мерами, направленными против распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время выставка недоступна для посетителей, но все представленные на ней работы можно увидеть на Google Arts & Culture.
«Мы все особенные и все не похожи друг а друга, у каждого из нас свои особенности, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Музей — это поле уникальности, где каждый уникален по-своему. Сейчас мы находимся в ситуации, когда все оказались на равных, – в процессе переоценки ценности коммуникации и ценности ощущать друг друга рядом. Выставка "Смотри изнутри" показывает работы изумительных художников. Художник – это самое особенное из существ, которое не имеет возраста, национальности и других характеристик. Цифровая версия выставки "Смотри изнутри" помогает нам не забыть об этом, пока музей закрыт для публики».
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