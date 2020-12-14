ГМИИ построит подземные галереи

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 14 декабря, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). Согласно проекту, там будут построены три подземные галереи.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, они соединят главное здание музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром, Галереей искусств старых мастеров и с Галереей искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков.

Общая площадь застройки составит 5,7 га.

Проектом также предусматривается развитие пешеходной и транспортной инфраструктуры прилегающих территорий. Благоустройство затронет Малый Знаменский переулок на участке от улицы Волхонки до Колымажного переулка, где появится пешеходная зона, здесь же будут созданы условия для проезда спецтранспорта.

Кроме того, в проект включена реконструкция Колымажного переулка от улицы Волхонки до Малого Знаменского переулка, работы коснутся проезжей части и парковочных мест.

Работы проводятся за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.







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