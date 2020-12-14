В Москве представят каталог выставки Константина Сомова в ОХМ

© Издательство «Дмитрий Сечин»

16 декабря в Электротеатре Станиславский в Москве состоится презентация монографического каталога выставки к 150-летию Константина Сомова, которая проходила в 2019 году в Одесском художественном музее (ОХМ).

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

Расширенную версию каталога на русском языке выпустило московское издательство «Дмитрий Сечин». Книгу представит ее автор, независимый куратор и историк искусства Павел Голубев.

Он расскажет о том, каким образом Одесский музей стал обладателем одного из самых представительных собраний сомовских произведений, почему об этой коллекции прежде почти ничего не знали даже исследователи и как проходила работа над выставкой и каталогом.

«Книга знакомит с обширным и представительным собранием произведений Сомова в Одесском художественном музее, а также с живописью и графикой мастера из коллекции музеев Украины, Латвии и Литвы, — говорится в издательской аннотации. — В каталоге рассматриваются художественные особенности и история создания многих из представленных произведений, освещена история формирования коллекции ОХМ в сомовской ее части. В разделе "Приложение" указаны первоначальные цены некоторых работ, приведен список картин и рисунков Сомова, утраченных в годы Второй мировой войны, и т.д. Большинство произведений публикуются впервые. Издание адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей искусства и культуры».







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