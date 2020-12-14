Вручена премия «‎Сделано в России — 2020»‎

Философия: женский род. Эмили дю Шатле
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020496
11 декабря медиапроект «Сноб» провел в Москве церемонию вручения премии «Сделано в России — 2020».
Церемония прошла в англиканском соборе Святого Андрея с участием Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова и Владимира Познера и транслировалась на YouTube-канале проекта «Сноб».
Победители были объявлены в 10 номинациях:
«Новые медиа»
YouTube-канал «Осторожно, Собчак!» — за самые субъективные новости, резонансные интервью и громкие репортажи
«Музыка»
группа «Дайте танк (!)» — за новый альбом «Человеко-часы»
«Литература»
Александр Макеев за книгу «Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера. Личный опыт поиска репрессированных»
«Наука и технологии»
Игорь Решетов, Виктор Лощенов — за новый метод диагностики и лечения предраковых состояний шейки матки
«IT»
финтех-проект «СКРЕПКА» — за первый платежный сервис на базе товарного кэшбэка для снижения кредитной нагрузки россиян
«Бизнес-прорыв»
клиника «Три сестры» за создание нового направления для тех, кто пострадал от COVID-19.
«Сериалы»
мультсериал «Последние дни треша», анимационный блокбастер про экологический апокалипсис
«Театр»
Юрий Муравицкий — за постановку «Le Тартюф».
«Общество»
благотворительная организация «Ночлежка» — за помощь бездомным и открытие проекта в Москве
«Z»
команда школы «Каскад» — за организацию масштабной выставки для художников поколения Z
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02В «Пионере» пройдет неделя Дэвида Линча
17:23Выставку «Смотри изнутри» показывают в интернете
15:47ГМИИ построит подземные галереи
15:14В Москве представят каталог выставки Константина Сомова в ОХМ
13:10Объявлены победители международного конкурса «Музыкальная академия»
12:31Умер Джон ле Карре
11:54Назван лучший европейский фильм 2020 года
10:47Вручена премия «Сделано в России — 2020»
12 декабря 2020
12:10Умер Валентин ГафтВсе новости
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020496
В беседе с Денисом Куреновым известный социолог говорит о слепоте датаизма, о том, что от роботов пострадают слабейшие, и призывает к трезвости на фоне технологической горячки14 декабря 2020870
Финальная глава трибьют-проекта московским классикам новой волны. Бонус: премьера двух видеоклипов и прогноз Василия Шумова на новые 20-е годы14 декабря 2020733
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 20203027
Индустриальный город без возможностей высшего образования диктует куратору свои стратегии, объясняет директор музея современного искусства BPS22 в бельгийском Шарлеруа11 декабря 20202135
«Когда каждый инженер, рабочий, айтишник раз в год купит картину — будет рынок»11 декабря 20203208
«Закрасьте все по ГОСТу назад»: граффити, панельки и сбой матрицы в новом клипе минской группы с мировой известностью11 декабря 20203115
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 20202344
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 20203273
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 20204214
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20205039
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20203974