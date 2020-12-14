 
10:47 14 декабря 2020Новости
737

Вручена премия «‎Сделано в России — 2020»‎

News_detailed_picture© Александр Куров

11 декабря медиапроект «‎Сноб» провел в Москве церемонию вручения премии «‎Сделано в России — 2020».

Церемония прошла в англиканском соборе Святого Андрея с участием Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова и Владимира Познера и транслировалась на YouTube-канале проекта «Сноб».

Победители были объявлены в 10 номинациях:‎ ‎

  • «‎Новые медиа»
    YouTube-канал «Осторожно, Собчак!‎»‎ — за самые субъективные новости, резонансные интервью и громкие репортажи

  • «‎Музыка»
    группа «‎Дайте танк (!)» — за новый альбом «‎Человеко-часы»

  • «‎Литература»
    Александр Макеев за книгу «‎Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера. Личный опыт поиска репрессированных»

  • «‎Наука и технологии»
    Игорь Решетов, Виктор Лощенов — за новый метод диагностики и лечения предраковых состояний шейки матки

  • «‎IT»
    финтех-проект «‎СКРЕПКА» — за первый платежный сервис на базе товарного кэшбэка для снижения кредитной нагрузки россиян

  • «‎Бизнес-прорыв»
    клиника «‎Три сестры» за создание нового направления для тех, кто пострадал от COVID-19.

  • «‎Сериалы»
    мультсериал «‎Последние дни треша», анимационный блокбастер про экологический апокалипсис

  • «‎Театр»‎
    Юрий Муравицкий — за постановку «‎Le Тартюф».

  • «‎Общество»
    благотворительная организация «‎Ночлежка» — за помощь бездомным и открытие проекта в Москве

  • «‎Z»
    команда школы «‎Каскад» — за организацию масштабной выставки для художников поколения Z


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Виктор Вахштайн: «Прогресс технологий — далеко не всегда социальный прогресс»Общество
Виктор Вахштайн: «Прогресс технологий — далеко не всегда социальный прогресс» 

В беседе с Денисом Куреновым известный социолог говорит о слепоте датаизма, о том, что от роботов пострадают слабейшие, и призывает к трезвости на фоне технологической горячки

14 декабря 2020870
«Конституция Метарóссии». ФрагментыОбщество
«Конституция Метарóссии». Фрагменты 

Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста

9 декабря 20203974