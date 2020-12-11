В студии «Артмоссферы» открывается шоурум тиражной графики

© «Артмоссфера»

Сегодня, 11 декабря, творческое объединение «Артмоссфера» открывает в своей студии в Малом Гнездниковском переулке Print Room, где можно будет выбрать и приобрести тиражную графику (принты) и скульптуры (мультипли) шестидесяти авторов.

Для открытия шоурума «Артмоссфера» объединила усилия с приглашенными резидентами, специализирующимися на тиражной графике — издательством и онлайн-галерей «Формат Один», онлайн-галерей Unframed Editions, JART Gallery и Wallfree Gallery.

Помимо широко представленных художников с бэкграундом в уличном искусстве, здесь можно будет купить, например, тиражные работы Дмитрия Гутова, Ирины Кориной и Павла Отдельнова.

Print Room продолжит работать ежедневно с 14:00 до 22:00 до конца января.

Работа в режиме шоурума, по словам организаторов, в нынешней ситуации будет гораздо комфортнее и безопаснее для посетителей, чем проведение принт-маркета — встречать посетителей будет один продавец, а широта ассортимента от этого не пострадает.

Организаторы просят всех гостей шоурума соблюдать масочно-перчаточный режим.







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