В студии «Артмоссферы» открывается шоурум тиражной графики

Fruktbl. «Anybody Seen My Baby?»
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 2020337
Сегодня, 11 декабря, творческое объединение «Артмоссфера» открывает в своей студии в Малом Гнездниковском переулке Print Room, где можно будет выбрать и приобрести тиражную графику (принты) и скульптуры (мультипли) шестидесяти авторов.
Для открытия шоурума «Артмоссфера» объединила усилия с приглашенными резидентами, специализирующимися на тиражной графике — издательством и онлайн-галерей «Формат Один», онлайн-галерей Unframed Editions, JART Gallery и Wallfree Gallery.
Помимо широко представленных художников с бэкграундом в уличном искусстве, здесь можно будет купить, например, тиражные работы Дмитрия Гутова, Ирины Кориной и Павла Отдельнова.
Print Room продолжит работать ежедневно с 14:00 до 22:00 до конца января.
Работа в режиме шоурума, по словам организаторов, в нынешней ситуации будет гораздо комфортнее и безопаснее для посетителей, чем проведение принт-маркета — встречать посетителей будет один продавец, а широта ассортимента от этого не пострадает.
Организаторы просят всех гостей шоурума соблюдать масочно-перчаточный режим.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:15Умер Ким Ки Дук
13:32В студии «Артмоссферы» открывается шоурум тиражной графики
12:46Вручена премия «Лавровая ветвь»
11:33Олег Лекманов прочитает онлайн-лекцию о сексе в русской прозе
Вчера
20:52Александр Иличевский получил «Большую книгу»
19:23Объявлена программа Зальцбургского фестиваля — 2021
18:18Музей русского импрессионизма объявил планы на будущий год
16:58Политех отметит 148-й день рождения
16:13ECOCUP проведет онлайн-показы фильмов об экологии и современных ценностяхВсе новости
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 2020337
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 20201200
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 20201450
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20202302
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20202011
«Ширли» Жозефин Декер: триалектика писателя — читателя — персонажа9 декабря 20201728
Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира9 декабря 20201630
Создатель «Интуриста» и «ГШ» о новом альбоме «Комфорт», необходимости маркетинга, перестроечном кино и культе молодости в музыке8 декабря 20202653
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете»8 декабря 20202603
Из воспоминаний Эриха Франца Зоммера7 декабря 20203688
Мариинский «Трубадур» с Нетребко, Семенчук, Эйвазовым, Григорьевым и Сулимским7 декабря 20202532
«Музейный ретрит» глазами Евгении Гершкович4 декабря 20204188