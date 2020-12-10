Музей русского импрессионизма объявил планы на будущий год

Искусство народного неповиновения
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 2020177
Сегодня, 10 декабря, Музей русского импрессионизма представил выставочные планы на 2021 год.
Как сообщает сайт музея, преждевременно закрытая из-за карантина выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» продлена до 31 марта.
21 апреля в музее откроется выставка «Охотники за искусством», которая расскажет о том, как в сталинские годы и эпоху застоя увлеченные коллекционеры собирали произведения модернизма музейного уровня. В экспозицию войдут полотна первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани — из 14 частных собраний.
Выставка, партнером которой выступит петербургская галерея KGallery, будет открыта до 29 августа.
С 16 сентября 2021 года по 16 января 2022 года музей представит проект, посвященный Выставке русского искусства в США 1924–1925 годов. Тогда американская публика увидела более тысячи произведений сотни лучших русских живописцев. Со временем эти работы оказались рассеяны по всему миру. Музей русского импрессионизма провел масштабные научные исследования и разыскал многие из них в коллекциях США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Таджикистана. На территории России картины оказались разбросаны от Хабаровска до Севастополя.
В экспозицию войдут работы Виктора Васнецова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Игоря Грабаря и других художников из музейных коллекций и частных собраний России и зарубежных стран, в том числе из галереи Альбертина в Вене.
Все проекты будут сопровождаться обширной просветительской программой для детей и взрослых, а также инклюзивными мероприятиями.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:18Музей русского импрессионизма объявил планы на будущий год
16:58Политех отметит 148-й день рождения
16:13ECOCUP проведет онлайн-показы фильмов об экологии и современных ценностях
15:08В Московской консерватории прозвучат все камерные сочинения Бетховена
13:40Лекция Андрея Сарабьянова откроет образовательную программу Московской биеннале
12:15Объявлена программа Международного театрального фестиваля имени Чехова
Вчера
18:57Юлия Шахновская уходит из Политехнического музея
18:10Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря
17:43Открылась платформа цифрового искусства Digital EarthВсе новости
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 2020177
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 2020325
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20201022
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20201353
«Ширли» Жозефин Декер: триалектика писателя — читателя — персонажа9 декабря 20201250
Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира9 декабря 20201131
Создатель «Интуриста» и «ГШ» о новом альбоме «Комфорт», необходимости маркетинга, перестроечном кино и культе молодости в музыке8 декабря 20202139
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете»8 декабря 20202156
Из воспоминаний Эриха Франца Зоммера7 декабря 20203226
Мариинский «Трубадур» с Нетребко, Семенчук, Эйвазовым, Григорьевым и Сулимским7 декабря 20202160
«Музейный ретрит» глазами Евгении Гершкович4 декабря 20203813
Сценаристка мини-сериала «Я иду искать» — про российский квир, кино без бумеров и аудиторию ТикТока4 декабря 20203553