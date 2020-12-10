Музей русского импрессионизма объявил планы на будущий год

© Музей русского импрессионизма

Сегодня, 10 декабря, Музей русского импрессионизма представил выставочные планы на 2021 год.

Как сообщает сайт музея, преждевременно закрытая из-за карантина выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» продлена до 31 марта.

21 апреля в музее откроется выставка «Охотники за искусством», которая расскажет о том, как в сталинские годы и эпоху застоя увлеченные коллекционеры собирали произведения модернизма музейного уровня. В экспозицию войдут полотна первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани — из 14 частных собраний.

Выставка, партнером которой выступит петербургская галерея KGallery, будет открыта до 29 августа.

С 16 сентября 2021 года по 16 января 2022 года музей представит проект, посвященный Выставке русского искусства в США 1924–1925 годов. Тогда американская публика увидела более тысячи произведений сотни лучших русских живописцев. Со временем эти работы оказались рассеяны по всему миру. Музей русского импрессионизма провел масштабные научные исследования и разыскал многие из них в коллекциях США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Таджикистана. На территории России картины оказались разбросаны от Хабаровска до Севастополя.

В экспозицию войдут работы Виктора Васнецова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Игоря Грабаря и других художников из музейных коллекций и частных собраний России и зарубежных стран, в том числе из галереи Альбертина в Вене.

Все проекты будут сопровождаться обширной просветительской программой для детей и взрослых, а также инклюзивными мероприятиями.







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