Политех отметит 148-й день рождения

© Политехнический музей

12 декабря по случаю 148-летия со дня своего основания Политехнический музей организует праздничную программу, в которую войдут поэтический марафон, выставка, международная онлайн-конференция и открытие виртуального музея в Minecraft.

Об этом сообщает пресс-служба Политехнического музея.

В 16:00 начнется четырехчасовой поэтический марафон #ПолитехLive. В нем примут участие Дельфин, Вадик Королев (OQJAV), Саша Гагарин («Сансара»), Катя Павлова («Обе Две»), Женя Любич, Андрей Хамиль Пасечный («Каста»), Айгель Гайсина («АИГЕЛ»), Христина Зарембо (HRISTINA), Олег Груз, Елена Фанайлова, Дмитрий Воденников, Андрей Родионов, Демьян Кудрявцев, Дмитрий Данилов, Вера Павлова, Оксана Васякина, Елена Костылева, Анна Русс, Дмитрий Гаричев и другие поэты и музыканты.

Трансляция марафона пройдет в эфире телеканала «Дождь», а также на странице Политехнического музея в соцсети «ВКонтакте».

Игровое подразделение Политеха воссоздало в Minecraft здание на Новой площади, его парк и амфитеатр. Это — экспериментальная площадка, которую украсят стрит-арт-художники, и где выступят молодые поэты, лауреаты премии Драгомощенко и премии «Московский счет», участники поэтических слэмов, приглашенные куратором марафона Андреем Родионовым. Всё это можно будет увидеть на странице Политеха «ВКонтакте» с 20:00.

Также 12 декабря в Ильинском сквере откроется выставка «Свет»: кинетические световые скульптуры в пяти витринах расскажут о роли света в городской жизни. Выставка, которую Политех готовит в партнерстве с музеем «Огни Москвы», журналом «Длина волны» и StudioNova, продлится до 15 апреля.

15–16 декабря Политехнический музей проведет в онлайн-формате XIV Международную научно-практическую конференцию «История науки и техники. Музейное дело».

Тема этого года — «Наука, технологии, общество: вызовы развитию в прошлом и настоящем». В программе два пленарных заседания и 12 тематических секций, с докладами выступят академик РАН Михаил Кирпичников, академик РАН Юрий Оганесян, профессор Университета Ланкастера Роджер Смит, профессор МГУ Симон Шноль.

Ключевые выступления будут транслироваться на YouTube-канале Политехнического музея. Полная программа опубликована на сайте конференции.







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