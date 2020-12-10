В Московской консерватории прозвучат все камерные сочинения Бетховена

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К 250-летию Людвига ван Бетховена Московская консерватория проводит «Бетховен-марафон»: с 14 по 17 декабря в Рахманиновском зале консерватории российские музыканты разных поколений исполнят все камерные произведения композитора.
Об этом сообщает пресс-служба Московской консерватории.
«Ценителям творчества Бетховена выпадает редкий шанс услышать не только такие известные сочинения, как "Весенняя" или "Крейцерова" скрипичные сонаты, но и все струнные квартеты, все скрипичные и виолончельные сонаты, все трио и квинтеты, — отмечают организаторы марафона. — И, таким образом, можно наглядно представить, как развивалась композиторское мастерство, как эволюционировали представления о жанрах, об ансамблевом музицировании. "Бетховен-марафон" позволит открыть для себя новые имена прекрасных музыкантов, а также увидеть уже полюбившихся артистов в новом амплуа».
Среди участников марафона скрипачи Леонид Железный, Кирилл Кравцов, Даниил Коган, Сергей Поспелов и Федор Безносиков, альтисты Сергей Полтавский, Андрей Усов и Дарья Филиппенко, виолончелисты Василий Степанов, Иван Сендецкий и Алексей Толстов, пианисты Владимир Петров, Арсений Тарасевич-Николаев и Александра Стычкина, гобоисты Эмиль Мирославский и Павел Загребаев, кларнетисты Михаил Меринг и Михаил Безносов.
Расписание «Бетховен-марафона» приводится на сайте Московской консерватории.
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