Лекция Андрея Сарабьянова откроет образовательную программу Московской биеннале

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Сегодня, 10 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» открывается четвертый сезон образовательной программы Московской биеннале современного искусства. Первую лекцию программы прочитает искусствовед Андрей Сарабьянов.
Сезон проводится в рамках международного проекта «Музей 15/24» — комплексной инновационной программы Государственного Эрмитажа, Фонда «Эрмитаж XXI век», ВЦ «Эрмитаж Амстердам» и Аутсайдер Арт Музея (Нидерланды), созданной для разработки методов привлечения молодежи в возрасте 15–24 лет на выставки и в музеи.
Как сообщают организаторы, тема сезона — «Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?» — это отчасти вопрос/ответ к молодежи, отчасти — ответ на долгий карантин, за время которого больше всего пострадали именно выставки: «Все лекции построены по принципу диалога: сначала гость рассказывает о выбранной теме, а потом его собеседники на площадке — эксперты и журналисты — задают ему вопросы, а иногда и спорят».
Московская биеннале стала партнером проекта «Музей 15/24» в 2018 году, площадкой четвертого сезона ее образовательной программы, предназначенной для тех, кому от 15 до 24, станет «ВКонтакте».
Первая лекция пройдет 10 декабря в сообществе собственного издания «ВКонтакте» «Фокус».
Начало в 18:00. Андрей Сарабьянов расскажет о выставке «Авангард. На телеге в ХХI век», которая сейчас проходит в Екатеринбурге.
Также в программе лекции генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Мультимедия Арт Музея, Москва Ольги Свибловой, директора Музея Москвы Анны Трапковой, представителей Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Завершит цикл лекция директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского «"Залп" выставок как стиль универсального музея».
Остальные лекции цикла будут опубликованы в соцсети «ВКонтакте» после новогодних каникул.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России
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