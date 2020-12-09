Юлия Шахновская уходит из Политехнического музея

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Сегодня, 9 декабря, стало известно, что директором Политехнического музея вместо Юлии Шахновской, занимавшей эту должность с 2013 года, станет исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева.
Об этом сообщает «Артгид».
Елена Проничева окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология», работала на разных должностях в Госдуме, «Газпроме» и «Газпромбанке». С 2013 года — исполнительный директор Еврейского музея.
Генеральный директор Фонда развития Политехнического музея Юлия Шахновская была назначена директором Политеха летом 2013 года, через несколько месяцев после того, как историческое здание музея на Новой площади закрылось на реконструкцию.
Реконструкция комплекса на Новой площади ведется по проекту японского архитектора Дзюньи Исигами, который победил на международном конкурсе в 2011 году. В результате реконструкции площадь музея возрастет с 32 до 48 тысяч кв.м, северный и южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами, пропускная способность музея увеличится до 2 млн посетителей в год.
В конце 2019 года было объявлено, что Политех полностью возобновит работу после реконструкции 12 декабря 2020 года, но этим летом открытие решили перенести на 2021 год.
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