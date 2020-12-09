Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря

© «Арт-Механика»

26 декабря в Петербурге состоится XI Церемония вручения ежегодной Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.

Начало в 18:00. Как сообщают организаторы, церемония пройдет в жанре Lo-Poly Horror Movie в онлайн-формате на сайте Центра Курёхина и на площадках информационных партнеров премии.

Действие церемонии развернется на здании реконструируемого Центра современного искусства имени Сергея Курёхина на Васильевском острове, где вручались первые три премии. Помимо перформанса, выполненного в технологии дополненной реальности, в программе церемонии прямые эфиры с ведущими, организаторами и лауреатами премии за 2019 год.

Премия Сергея Курёхина ежегодно вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают экспериментальные принципы, сформулированные в 1990-е Сергеем Курёхиным.

В начале декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина открылась выставка работ номинантов премии. В этом году в лонг-лист премии вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в 10 номинациях: Гран-при «Поп-Механика», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа объект», «Лучший кураторский проект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современном искусстве», почетная номинация «SKIF» (музыкальный экспериментальный проект) и новая номинация — «Science Art Project».

Также ежегодно специальный приз вручает Французский институт. Обладателем этого приза за 2019 год стал Владимир Абих с проектом «Thousands of Poetry Hide». Кроме того, в этом году специальный приз вручит WAVA (World Association of Visual Arts).

Первоначально 11-ю церемонию вручения премии планировалось провести 26 апреля 2020 года на Мальцевском рынке, но из-за пандемии организаторы были вынуждены ее отменить. В 2021 году церемония состоится в традиционном формате, ее режиссером выступит лидер группы Shortparis Николай Комягин.

Церемония Премии Сергея Курёхина проводится в рамках фестиваля «Арт-Механика», который организует АНО «Поп-Механика» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга







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