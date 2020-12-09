 
17:43 9 декабря 2020Новости
527

Открылась платформа цифрового искусства Digital Earth

News_detailed_picture© Digital Earth

8 декабря Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» совместно с сетью магазинов re:Store запустил новую виртуальную платформу Digital Earth. Проект нацелен на развитие цифрового искусства и открытие новых имен.

На Digital Earth представлены 15 работ молодых художников – финалистов конкурса в области цифрового искусства, прошедшего осенью 2020 года,

Это Юлия Алексеенкова, Анна Гантимурова, Роман Головко, Артем Го, Алесь Лялюш, Кирилл Закомолдин, Анастасия Квариани, Данила Липатов, Алексей Рябов, Анна Сапунова, Маргарита Трушина, Заурбек Цугаев, Ксения Шарапова, Варя Щука и группа Gray Cake.

Их работы отобрал экспертный совет конкурса — группа AES+F и кураторы Антонио Джеуза и Светлана Тейлор. В список вошли произведения, созданные с использованием цифровых технологий: анимация, видео, живопись, работы, созданные с помощью компьютерной графики, нейросетей, VR и AR.

Сеть магазинов re:Store наградит лауреатов выставки призами. Каждого автор работы, занявшей места с 3-го по 15-е, станет сертификат на 10 тысяч рублей на покупку продукции в re:Store, за второе место вручается сертификат на 50 тысяч рублей, а лучший из финалистов получит грант на участие в арт-резиденции, включая расходы на перелет и проживание.

Платформа разработана международной командой, вдохновленной гейм-артом. Перемещаясь по виртуальному пространству Digital Earth, в котором используется движок компьютерной игры, пользователь может выбрать собственный маршрут для ознакомления с экспозицией.

В навигации по галерее ее посетителям помогают смотрители, озвученные искусственным интеллектом. Звук для пространства создал аудиохудожник ITSU.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
«Конституция Метарóссии». ФрагментыОбщество
«Конституция Метарóссии». Фрагменты 

Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста

9 декабря 2020556
Пользователь — это все еще человек?Общество
Пользователь — это все еще человек? 

Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира

9 декабря 2020731