Открылась платформа цифрового искусства Digital Earth

© Digital Earth

8 декабря Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» совместно с сетью магазинов re:Store запустил новую виртуальную платформу Digital Earth. Проект нацелен на развитие цифрового искусства и открытие новых имен.

На Digital Earth представлены 15 работ молодых художников – финалистов конкурса в области цифрового искусства, прошедшего осенью 2020 года,

Это Юлия Алексеенкова, Анна Гантимурова, Роман Головко, Артем Го, Алесь Лялюш, Кирилл Закомолдин, Анастасия Квариани, Данила Липатов, Алексей Рябов, Анна Сапунова, Маргарита Трушина, Заурбек Цугаев, Ксения Шарапова, Варя Щука и группа Gray Cake.

Их работы отобрал экспертный совет конкурса — группа AES+F и кураторы Антонио Джеуза и Светлана Тейлор. В список вошли произведения, созданные с использованием цифровых технологий: анимация, видео, живопись, работы, созданные с помощью компьютерной графики, нейросетей, VR и AR.

Сеть магазинов re:Store наградит лауреатов выставки призами. Каждого автор работы, занявшей места с 3-го по 15-е, станет сертификат на 10 тысяч рублей на покупку продукции в re:Store, за второе место вручается сертификат на 50 тысяч рублей, а лучший из финалистов получит грант на участие в арт-резиденции, включая расходы на перелет и проживание.

Платформа разработана международной командой, вдохновленной гейм-артом. Перемещаясь по виртуальному пространству Digital Earth, в котором используется движок компьютерной игры, пользователь может выбрать собственный маршрут для ознакомления с экспозицией.

В навигации по галерее ее посетителям помогают смотрители, озвученные искусственным интеллектом. Звук для пространства создал аудиохудожник ITSU.







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