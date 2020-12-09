«Фея электричества» Рауля Дюфи откроется после реставрации

Музей современного искусства города Парижа объявил о завершении реставрации монументального панно Рауля Дюфи «Фея электричества». Зал Рауля Дюфи откроется для посетителей уже через неделю.

Как сообщает «Коммерсантъ», реставрация панно, общая площадь которого составляет 600 кв.м, проводилась весной и осентью, когда музей был закрыт из-за пандемии. Стоимость работ составила 80 тысяч евро, средства были выделены парижскими властями.

«Фея электричества» (La Fée Electricité) была создана в 1936-1937 годах по заказу государственной электрической компании, которая строила себе павильон для Всемирной выставки в Париже. На стене павильона размером 10 на 60 м Рауль Дюфи должен был «показать первоочередную общественную роль, которую играет электрический свет».

Художник изобразил картины природы, олимпийских богов и 110 великих мыслителей всех времен и народов. Ему позировали актеры театра «Комеди Франсез».

Бóльшую часть времени Дюфи посвятил работе над эскизом, затем переснял эскиз на фотопластинки и спроецировал их на стену. Панно выполнено маслом, причем художник использовал пигменты и растворители, специально разработанные директором технической лаборатории Лувра, реставратором Жаком Мароже.

В 1964 году панно Дюфи было передано в дар Музею современного искусства города Парижа.







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