Материалы КРЯКК выложены в открытый доступ

© Фонд Михаила Прохорова

Записи всех событий программы XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) теперь доступны на онлайн-площадках ее организаторов, Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Материалы выложены на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова и на сайте КРЯКК.

Ярмарка проходила 4–5 ноября в онлайн-формате, ее темой была «Новая этика» — разговор о разных взглядах и противоречиях внутри общества, о стереотипах, препятствующих мирному сосуществованию разных сообществ, и о поиске этического фундамента в новом мире.

Команда КРЯКК постаралась сохранить все традиционные направления фестиваля и перенести их в виртуальное пространство. За два дня общее число просмотров событий и разделов сайта КРЯКК превысило тридцать тысяч. Как отмечают организаторы, новый формат позволил не только расширить аудиторию зрителей и спикеров Красноярской книжной ярмарки до международного масштаба, но и создать специальный «подкаст» на тему «Новой этики».

Книжная ярмарка продолжает работу в разделе «Издательства», где представлены 175 участников, на выставке «Искусство маски» можно не только виртуально потрогать, но и примерить все экспонаты в Instagram. Среди хедлайнеров интеллектуальной программы лекция доктора филологических наук Андрея Зорина «Лев Толстой. Опыт прочтения», подкаст Антона Долина и Галины Юзефович «Новая этика в кино» (при поддержке проекта Storytel) и публичные дебаты премии «НОС», определившие шорт-лист 2020 года.

В дни КРЯКК события интеллектуально-дискуссионной, детской и профессиональной программы, а также блок «Мода» собрали свою аудиторию вокруг четырех виртуальных сцен со стриминговым вещанием. Теперь на ярмарке можно побывать снова, посмотрев события, проходившие параллельно на разных сценах.







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