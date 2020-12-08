Материалы КРЯКК выложены в открытый доступ

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Записи всех событий программы XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) теперь доступны на онлайн-площадках ее организаторов, Благотворительного фонда Михаила Прохорова.
Материалы выложены на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова и на сайте КРЯКК.
Ярмарка проходила 4–5 ноября в онлайн-формате, ее темой была «Новая этика» — разговор о разных взглядах и противоречиях внутри общества, о стереотипах, препятствующих мирному сосуществованию разных сообществ, и о поиске этического фундамента в новом мире.
Команда КРЯКК постаралась сохранить все традиционные направления фестиваля и перенести их в виртуальное пространство. За два дня общее число просмотров событий и разделов сайта КРЯКК превысило тридцать тысяч. Как отмечают организаторы, новый формат позволил не только расширить аудиторию зрителей и спикеров Красноярской книжной ярмарки до международного масштаба, но и создать специальный «подкаст» на тему «Новой этики».
Книжная ярмарка продолжает работу в разделе «Издательства», где представлены 175 участников, на выставке «Искусство маски» можно не только виртуально потрогать, но и примерить все экспонаты в Instagram. Среди хедлайнеров интеллектуальной программы лекция доктора филологических наук Андрея Зорина «Лев Толстой. Опыт прочтения», подкаст Антона Долина и Галины Юзефович «Новая этика в кино» (при поддержке проекта Storytel) и публичные дебаты премии «НОС», определившие шорт-лист 2020 года.
В дни КРЯКК события интеллектуально-дискуссионной, детской и профессиональной программы, а также блок «Мода» собрали свою аудиторию вокруг четырех виртуальных сцен со стриминговым вещанием. Теперь на ярмарке можно побывать снова, посмотрев события, проходившие параллельно на разных сценах.
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