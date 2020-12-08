Вышел первый номер The Garage Journal

© The Garage Journal

7 декабря опубликован первый выпуск нового научного онлайн-журнала «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры».

Выпуск доступен на сайте издания. Он посвящен теме «Доступность и инклюзия в современном искусстве: transitory parerga», материалы более 40 авторов из 15 стран предлагают ряд подходов к вопросам доступности, инклюзивности, равноправия и разнообразия в международном контексте.

Первый номер The Garage Journal вышел под редакцией Влада Струкова (Университет Лидса), консультант — Александра Филипповская (инклюзивный отдел музея «Гараж»).

Кроме того, сообщается, что The Garage Journal запускает программу грантовой поддержки начинающих и независимых исследователей, а также исследователей, не имеющих доступа к финансированию в стране проживания.

Гранты предназначены для тех, кто пишет научные работы об искусстве и культуре. Гражданство, место жительства, возраст и пол заявителя значения не имеют.

В год The Garage Journal планирует выпускать три номера и выдавать до шести грантов. Более подробная информация приведена в «Положениях о грантовой программе».







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