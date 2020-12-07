Готовится презентация нового издания «Транс-Атлантика» Витольда Гомбровича

© Польский культурный центр в Москве

8 декабря Польский культурный центр в Москве организует онлайн-презентацию нового издания романа Витольда Гомбровича «Транс-Атлантик», вышедшего в петербургском гуманитарном издательстве Jaromír Hladík Press.

Начало в 18:00, трансляция будет вестись на странице Польского культурного центра в соцсети Facebook.

В презентации примут участие переводчик Юрий Чайников и критик Елена Рыбакова.

29 июля 1939 года в свой первый рейс из польского порта Гдыня в Южную Америку отправился трансатлантический лайнер «Хробры». На его борту по приглашению судоходной компании Gdynia America Line был писатель Витольд Гомбрович. 21 августа судно пришло в порт Буэнос-Айреса. А 1 сентября началась Вторая мировая война, и Витольд Гомбрович остался в Аргентине на многие годы. Непростой опыт эмиграции и лег в основу знаменитого романа.

«Что же такое "Транс-Атлантик"? Это способ вернуться на родину гражданином (пусть даже и не возвращаясь физически, как сам Гомбрович), то есть тем, кто сумел претворить свои интеллектуальные терзания, свой стыд, свой позор, ненависть и самоненависть, родиной вызванные, в спасительную иронию, в умный преображающий смех», — говорится в издательской аннотации к книге.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU