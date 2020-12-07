Готовится презентация нового издания «Транс-Атлантика» Витольда Гомбровича

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8 декабря Польский культурный центр в Москве организует онлайн-презентацию нового издания романа Витольда Гомбровича «Транс-Атлантик», вышедшего в петербургском гуманитарном издательстве Jaromír Hladík Press.
Начало в 18:00, трансляция будет вестись на странице Польского культурного центра в соцсети Facebook.
В презентации примут участие переводчик Юрий Чайников и критик Елена Рыбакова.
29 июля 1939 года в свой первый рейс из польского порта Гдыня в Южную Америку отправился трансатлантический лайнер «Хробры». На его борту по приглашению судоходной компании Gdynia America Line был писатель Витольд Гомбрович. 21 августа судно пришло в порт Буэнос-Айреса. А 1 сентября началась Вторая мировая война, и Витольд Гомбрович остался в Аргентине на многие годы. Непростой опыт эмиграции и лег в основу знаменитого романа.
«Что же такое "Транс-Атлантик"? Это способ вернуться на родину гражданином (пусть даже и не возвращаясь физически, как сам Гомбрович), то есть тем, кто сумел претворить свои интеллектуальные терзания, свой стыд, свой позор, ненависть и самоненависть, родиной вызванные, в спасительную иронию, в умный преображающий смех», — говорится в издательской аннотации к книге.
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