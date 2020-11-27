Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря

«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…»
К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 2020513
Центр современного искусства имени Сергея Курёхина объявил 26 декабря датой проведения церемонии вручения XI Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.
Как сообщает пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, церемония состоится в офлайн-режиме и будет транслироваться в интернете для широкой аудитории.
К концу ноября планируется открыть выставку номинантов XI Премии имени Сергея Курёхина, на которой будут представлены объекты художников, вошедших в лонг-лист.
В этом году в лонг-лист вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в семи конкурсных номинациях:
● Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей);
● «Лучший кураторский проект»;
● «Лучшее произведение визуального искусства»;
● «Лучший медиа-объект»;
● «Искусство в общественном пространстве»;
● «Лучший текст о современном искусстве»;
● «Science art проект».
Первоначально награждение лауреатов 11-го сезона премии предполагалось провести 26 апреля, но организаторы были вынуждены отменить церемонию из-за пандемии COVID-19.
Ежегодная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году Центром современного искусства имени Сергея Курёхина совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Премия вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем Курёхиным.
Основная задача премии — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:50В России впервые пройдет образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности
17:55Гослитмузей запускает онлайн-радио
17:41Питер Уоттс, Обри ди Грей и Lord British выступят на киберфестивале Rukami
16:37Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря
15:58Открылся новый медиапроект нижегородского Арсенала
14:24Центр Вознесенского запускает проект к Всемирному дню борьбы со СПИДом
13:36Объявлена программа Фестиваля в Экс-ан-Провансе 2021 года
11:33В «Космосе» покажут немое кино под живую музыку
Вчера
17:38Институт «Стрелка» выпустил книгу «The New Normal»Все новости
К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 2020513
«Vanitas». Фотопроект поэта Юрия Угольникова и художницы Ксении Башмаковой27 ноября 2020314
Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации27 ноября 2020567
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева27 ноября 20202250
Памяти Сергея Бархина27 ноября 2020569
Сегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов27 ноября 2020718
Глава из книги Павла Алешина «Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»26 ноября 2020991
Левша-пацан о том, как он поехал на Ямайку, подружился с даб-гуру Ли «Скрэтчем» Перри и спродюсировал его совместные альбомы с Борисом Гребенщиковым26 ноября 20201636
Лев Рубинштейн о последнем замысле режиссера26 ноября 20201197
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 20202672
«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»25 ноября 20202194
Антон Кравцов изучил проблему и наткнулся на системную некомпетентность органов опеки, которую своими малыми усилиями пытаются поправить отдельные НКО25 ноября 20201368