 
16:37 27 ноября 2020Новости
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Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря

News_detailed_picture© Премия Сергея Курёхина

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина объявил 26 декабря датой проведения церемонии вручения XI Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.

Как сообщает пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, церемония состоится в офлайн-режиме и будет транслироваться в интернете для широкой аудитории.

К концу ноября планируется открыть выставку номинантов XI Премии имени Сергея Курёхина, на которой будут представлены объекты художников, вошедших в лонг-лист.

В этом году в лонг-лист вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в семи конкурсных номинациях:

Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей);
«Лучший кураторский проект»;
«Лучшее произведение визуального искусства»;
«Лучший медиа-объект»;
«Искусство в общественном пространстве»;
«Лучший текст о современном искусстве»;
«Science art проект».

Первоначально награждение лауреатов 11-го сезона премии предполагалось провести 26 апреля, но организаторы были вынуждены отменить церемонию из-за пандемии COVID-19.

Ежегодная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году Центром современного искусства имени Сергея Курёхина совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Премия вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем Курёхиным.

Основная задача премии — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.


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