«Человек из Подольска» выходит в российский прокат

© «Про:взгляд»

26 ноября кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает на экраны кинотеатров России фильм Семена Серзина «Человек из Подольска» по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В главной роли лидер группы OQJAV Вадик Королев.

Как сообщает пресс-служба компании «Про:взгляд», премьерные показы пройдут 21 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и 24 ноября в кинотеатре «Аврора» (Петербург).

«Человек из Подольска» (Россия, 2020)

Режиссер: Семен Серзин

Продюсер: Наталья Мокрицкая

Авторы сценария: Юлия Лукшина, Дмитрий Данилов

Оператор: Даниил Фомичев

Композиторы: Дмитрий Шугайкин, Ярослав Тимофеев

В ролях: Вадик Королев, Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Михаил Касапов, Илья Борисов, Евгений Сангаджиев, Таисия Вилкова

В своей пьесе «Человек из Подольска» драматург Дмитрий Данилов рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией.

Основатель независимого театрального объединения «Невидимый театр», режиссер Семен Серзин пересказал драму «Человека из Подольска» на киноязыке и расширил ее почти сновидческими сценами.

В этом году фильм «Человек из Подольска» был представлен на Открытом российском кинофестивале «Кинотавре», Московском международном кинофестивале и на Международном кинофестивале «Меридианы Тихого». По итогам «Кинотавтра» картина Семена Серзина была награждена призом имени Микаэла Таривердиева за лучшую оригинальную музыку.







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