Андрей Борисов, возможно, на время останется во главе Пермской оперы

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, которому правительство Москвы предложило занять пост гендиректора Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, может временно сохранить руководство Пермской оперой в должности исполняющего обязанности генерального директора.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета со ссылкой на министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, сейчас этот вопрос прорабатывается с правительством Москвы, решение будет принято в ближайшее время.

Совмещение Андреем Борисовым должностей в Москве и Перми, по словам министра, может продлиться несколько месяцев.

«Предложение должности такого высокого уровня — показатель работы, проделанной в Пермском театре, — в частности, сказал Вячеслав Торчинский. — Он по-прежнему остается важнейшим театром страны, что доказывает огромный интерес со стороны кандидатов на должность нового генерального директора. Я не думаю, что мы должны принимать поспешные решения. Это очень известные имена, но выбор будет сделан максимально взвешенно. Нового директора должен принять и коллектив, и экспертное сообщество, это должен быть профессионал мирового уровня с большим опытом управленческой работы».

Пресс-служба также приводит комментарий Андрея Борисова:

«Решения, подобные этому, не даются легко, но в них всегда есть позитивный аспект, потому что они связаны с рядом стратегических и творческих вызовов. Мне бы хотелось, чтобы родной для меня Пермский театр оперы и балета и Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко нашли точки соприкосновения и поводы для сотрудничества. Из этого мог бы возникнуть заметный прецедент для культуры нашей страны.

Назначение на должность в Москве я воспринимаю прежде всего как высокую оценку работы команды, сложившейся в Пермском театре оперы и балета за последний год — это главный дирижер театра Артем Абашев, руководитель балетной труппы Антон Пимонов, главный режиссер Марат Гацалов, руководитель оперной труппы Медея Ясониди, главный хормейстер театра Евгений Воробьев. Сообща они формируют единую художественную политику театра — и я горжусь тем, что мне довелось работать с ними и вдохновляться их смелыми идеями. Их воплощает в жизнь административная и художественно-постановочная команда театра, тоже состоящая из профессионалов высокого уровня.

Наша ключевая задача на сегодня — обеспечить передачу управления театром без потерь и стресса для коллектива, чтобы все запущенные нами творческие процессы были реализованы. Это же касается и строительства новой сцены — напомню, что только что были завершены работы по ее проектированию. Театр должен продолжать взятый нами курс на развитие и движение вперед. Это особенно важно на пороге празднования 150-летнего юбилея Пермской оперы, который должен открыть новую страницу в ее истории».







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