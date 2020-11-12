Россотрудничество отказалось от поддержки «Тотального диктанта»

Сегодня, 11 ноября, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков заявил, что в 2021 году ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» на площадках агентства проводиться не будет.

В заявлении Евгения Примакова говорится, что Россотрудничество не изменило своего отношения к «Тотальному диктанту» в целом, но «по веским для нас причинам» не будет поддерживать акцию в 2021 году.

«Примаков не сказал в чем главная причина. Но, зная Женю лично, думаю, что дело в авторе текста», — прокомментировал журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он связал отказ от поддержки «Тотального диктанта» с тем, что в качестве автора текста для акции в 2021 году выбран писатель Дмитрий Глуховский.

«У него есть вполне четкая позиция относительно России. Которая, конечно же унылая и бездарная, в России душно и плохо, Россия, по мнению Глуховского, вторглась на Украину и оккупировала Крым, — пишет Медведев. — Я так понимаю, что по личным убеждениям, Примаков не готов давать площадку идейному русофобу и человеку искренне презирающему Россию».

В свою очередь, директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пообещала сделать «всё возможное, чтобы соотечественники за рубежом имели возможность принять участие в акции».

«Мы сожалеем о позиции Агентства, — отметила она, — но в связи со сложившейся ситуацией хотим подчеркнуть, что "Тотальный диктант" ― общественная акция, решения в которой продиктованы исключительно просветительскими целями. Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов "Тотального диктанта" были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире».







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