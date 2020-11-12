Открывается онлайн-программа к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

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Сегодня, 12 ноября, Музей Москвы в режиме онлайн запускает параллельную программу к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В программу вошли презентации книг и альбомов, встречи с исследователями авангарда и искусствоведами, лекции о влиянии ВХУТЕМАСа на современную архитектуру и дизайн, а также воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.

Расписание программы опубликовано на сайте Музея Москвы.

Все события программы будут транслироваться на YouTube-канале Музея Москвы и в Zoom (по регистрации).

В 2020 году исполняется 100 лет со дня создания в Москве Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России. Масштабный выставочный проект Музея Москвы «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» впервые подробно рассказывает о факультетах, экспериментальной учебной программе, студенческих проектах и наследии ВХУТЕМАСа.

Выставка на Зубовском бульваре открылась 10 ноября и должна была продлиться до 7 февраля 2021 года. В связи со сложившейся в Москве неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 13 ноября по 15 января музей приостанавливает работу офлайн, но продолжит свою деятельность в онлайн-формате.

Первое событие параллельной программы к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы — круглый стол «Что такое ВХУТЕМАС и что мы о нем знаем» — пройдет 12 ноября в 19:00 на платформе Zoom. В нем примут участие шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, фотограф Юрий Пальмин, дизайнер Сергей Шанович, искусствовед и театровед Валерий Золотухин. Модератор: Кира Долинина, искусствовед, художественный обозреватель ИД «Коммерсантъ», преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге.

19 ноября состоится паблик-ток «Идеология и авангард» с участием искусствоведа, философа, писателя и публициста, слависта Бориса Гройса и хужожественного критика, куратора Музея современного искусства «Гараж» Валентина Дьяконова.

24 ноября участники дискуссии «Современная архитектурная школа и ВХУТЕМАС» обсудят, как ВХУТЕМАС изменил суть архитектуры и как философия и принципы авангардной школы до сих пор влияют на архитектурное образование и роль архитектора. Среди гостей ректор школы МАРШ Евгений Асс, основатель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, архитектор и профессор кафедры «Инновационное проектирование» Самарского государственного технического университета Евгения Репина, директор департамента системных трансформаций ПИК Марко Михич-Ефтич, преподаватель Харьковской школы архитектуры Куба Снопек, кандидат архитектуры, профессор и заместитель заведующего кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ Татьяна Шулика. Модератор — Мария Фадеева, журналист, архитектурный обозреватель, преподаватель.

Также в программе лекции кураторов разделов выставки:

«ВХУТЕМАС и Баухаус: личные истории»

Лектор: Дарья Сорокина, историк искусства и экскурсовод в высшей школе дизайна Баухаус

«Монументальные эксперименты ВХУТЕМАСа» и «Девушки и женщины — вхутемасовки, переворот в системе образования»

Лектор: Надежда Плунгян, художница, искусствовед, шеф-редактор раздела «Искусство» COLTA.RU.

«Типографика ВХУТЕМАСа»

Лектор: Рустам Габбасов, издатель, преподаватель школы дизайна РАНХиГС, выпускающий редактор журнала «Шрифт»

«Авангард как метод: ВХУТЕМАС — от пространства к архитектуре»

Лекторы: Анна Бокова, архитектор, историк архитектуры и Илья Лапин, архитектор, исследователь ВХУТЕМАСа.

«Текстильный и керамический факультеты ВХУТЕМАСа»

Лектор: Ксения Гусева, искусствовед, сокуратор выставки.







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