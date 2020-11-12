Теодор Курентзис представит в Перми спецпроект «Дягилев +»

© Александра Муравьева

С 18 по 20 ноября в Перми в рамках специального проекта Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев +» пройдут концерты оркестра и хора musicAeterna под управлением Федора Леднева и Теодора Курентзиса.

Откроется «Дягилев +» российской премьерой произведения первого резидента Дома радио в Петербурге, композитора Алексея Ретинского. На сцене Пермского театра оперы и балета прозвучит «Krauseminze» — пятнадцатиминутное сочинение для сопрано и симфонического оркестра на стихи Пауля Целана.

Во второй части концерта оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию Брамса.

Эта программа будет представлена 18 ноября дважды: в 18:00 и 21:00.

Следующие два дня будут посвящены камерной музыке. Программа составлена преимущественно из редко исполняемых сочинений различных эпох и стран: от выдающихся образцов французской полифонии XIV века до остро-экспериментальных опусов, написанных нашими современниками.

На концерте 19 ноября прозвучат произведения Гийома де Машо, Джачинто Шельси, Бернарда Ланга, Джона Доуленда и Яниса Ксенакиса, а Алексей Ретинский представит еще одно сочинение, созданное в стенах Дома радио — «Rex Tremendae».

20 ноября музыканты musicAeterna исполнят музыку Гийома де Машо, Арво Пярта и Хельмута Лахенмана.

Камерные концерты пройдут в пространстве пятого цеха Завода Шпагина.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU