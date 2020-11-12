Arzamas запустил детское аудиоприложение

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Сегодня, 12 ноября, просветительский проект Arzamas представил новое детское аудиоприложение «Гусьгусь» с курсами, подкастами, сказками и колыбельными.

Как сообщает пресс-служба Arzamas, это первое в России аудиоприложение специально для детей и подростков, в котором о мире вокруг, о гуманитарных и естественных науках будут рассказывать лучшие ученые и специалисты в разных областях знания.

В «Гусьгусь» переехали все аудиоматериалы из «Детской комнаты» проекта Arzamas. Также в новом приложении впервые появились курсы по естественным наукам, в том числе курс физиолога и биолога Антона Захарова и курс астронома Владимира Сурдина.

Слушателям предлагается более 90 часов аудио — 14 курсов (каждый курс включает серию лекций), 5 подкастов и другие материалы: аудиокниги, сказки и колыбельные.

Кроме того, в приложении будут выходить аудиокниги, аудиосериалы и аудиоспектакли. Первым запускается проект «Автор читает сам», в котором читать свои книги будут любимые современные авторы редакции.

Приложение «Гусьгусь» можно скачать в App Store и Google Play. Первый месяц приложение бесплатно для всех пользователей, со второго месяца доступ ко всем архивам и обновлениям будет стоить 249 рублей. Стоимость годовой подписки — 1599 рублей.







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