В России выйдет фильм о Грете Тунберг

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22 ноября Beat Films, прокатное подразделение Beat Film Festival, выпускает в ограниченный российский прокат документальный фильм Натана Гроссмана «Я – Грета», посвященный экоактивистке Грете Тунберг.
Как сообщает пресс-служба Beat Films, до 29 ноября в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга пройдет ограниченное число сеансов, после этого фильм появится на одной из российских онлайн-платформ.
Премьерные показы состоятся 22 ноября в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва) и «Аврора» (Петербург), а также в Ельцин Центре (Екатеринбург). В тот же день начнутся специальные показы в Центре документального кино (Москва).
Мировая премьера фильма «Я — Грета» (I Am Greta, Швеция, 2020) состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале, он также стал событием международного фестиваля в Торонто.
Режиссер Натан Гроссман познакомился с Гретой Тунберг во время ее первых «школьных забастовок», еще до того, как Барак Обама назвал ее главным адвокатом планеты, а Леонардо Ди Каприо — лидером мира. Гроссман провел с Гретой целый год снимая всё, что с ней происходило, в том числе встречи с Эммануэлем Макроном и папой Римским, знаменитое плавание через Атлантику и выступление в ООН.
На этапе создания фильм поддержал ведущий стриминговый сервис Hulu, а в его саундтреке появилась еще одна супергероиня поколения Z, Билли Айлиш. При этом, как отмечают критики, лента Гроссмана не столько про Грету-активистку, сколько про Грету-подростка — это универсальная история о человеке, проходящем через испытание внезапной славой и ответственностью, интересная зрителю любого возраста.
Показы фильма «Я — Грета» проводятся при поддержке Посольства Королевства Швеция в России
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