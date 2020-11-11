Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка едет в Казань

С 19 по 29 ноября в рамках Года Германии в России 2020/2021 в Казани состоится Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка.

Совместно с Центром современной культуры «Смена» на фестивале будет организована специальная программа «Rodina-set’», посвященная современной немецкой музыке и аудиовизуальному искусству. С немецкой стороны одним из кураторов программы стал музыкант и продюсер, сотрудник фестиваля авангардной музыки и искусства СТМ Berlin Гвидо Мебиус.

Артисты из Германии (Debmaster, ORDAN, Jasmine Guffond, Les Trucs) и России (Djinn City, Kymatic Ensamble, Klotho, AIIID, Dima Nomer, Dalila Delarosa) примут участие в музыкальной программе. Ее события пройдут в ЦСК «Смена», арт-пространстве Werk, берлинском культурном центре ACUD и будут транслироваться онлайн.

Немецкий художник Ханно Лайхтман представит в «Смене» саунд-арт-инсталляцию «TRPT4769», а московский ансамбль Kymatic — программу из произведений современных немецких композиторов, подготовленную специально к фестивалю.

В образовательный блок войдут лекции российских и немецких музыкантов, критиков и представителей музыкальной индустрии об истории музыкальной сцены Германии, а также воркшоп ансамбля Kymatic.

Важной частью фестиваля станет языковая программа для изучающих немецкий язык и преподавателей, организованная совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

Бóльшая часть событий пройдет в онлайн-формате и будет доступна для всех желающих на сайте Года Германии в России 2020/2021.







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