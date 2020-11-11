Мариинский театр готовит две премьеры

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25 ноября Мариинский театр представит премьеру оперы Масканьи «Сельская честь» в постановке Aрно Бернара. До конца года театр также выпустит премьеру «Летучей мыши» Штрауса и возобновит спектакль Василия Бархатова «Сказки Гофмана».
Об этом сообщает сайт Мариинского театра.
Премьера «Сельской чести» состоится на сцене Мариинского-2. Музыкальный руководитель и дирижер новой постановки — Валерий Гергиев.
Этим летом в концертной версии «Сельская честь» прозвучала в Петербурге, Москве и Владивостоке. Партию Сантуццы исполнила Екатерина Семенчук, партию Туридду — Нажмиддин Мавлянов.
Премьеру новой постановки в Мариинском репетируют несколько составов исполнителей. В роли Сантуццы в премьерных представлениях, помимо Екатерины Семенчук, выступит Юлия Маточкина и Татьяна Сержан, в партии Туридду — Ахмед Агади, Евгений Акимов и Михаил Векуа, в партии Альфио — Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский и Владислав Куприянов.
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