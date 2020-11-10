Новое норвежское кино покажут в Чебоксарах

Кадр из фильма «12-й человек» © Nordisk Film Production AS

С 15 по 23 ноября в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Мега Молл» состоятся показы фестиваля нового норвежского кино.

Фестиваль организуют Фонд регионального развития «Содружество», центр культуры «Полигон» при поддержке Посольства Норвегии в Москве и ТРЦ «Мега Молл».

Девиз фестиваля — «Границы и самоопределение». В его афише 16 картин: военные драмы «12-й человек» и «Выбор короля», рассказывающие о Норвегии в период Второй мировой войны, фильмы о поисках себя («Что скажут люди» и «Девушка-лев») и о принятии других («Идти на запад» и «Розмари»), а также три документальных фильма и программа короткометражного кино.

«Впервые мы представляем в Чувашии самое современное норвежское кино. Сегодня Норвегия пытается занять ведущие позиции в европейском кинематографе. И, как смогут почувствовать наши зрители, оно очень глубокое по смыслу, эстетически выстроенное и качественное, как в игровом, так и неигровом формате. Поделиться своими мыслями и обсудить увиденное зрители смогут после показа», – говорит руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.

Расписание:

15 ноября — «Идти на запад» ( Rett vest / Going West, 2018), реж. Хенрик Мартин Дальсбаккен;

Rett vest / Going West, 2018), реж. Хенрик Мартин Дальсбаккен; 16 ноября — «Розмари» ( Rosemari / Framing Mom, 2016), реж. Сара Юнсен;

Rosemari / Framing Mom, 2016), реж. Сара Юнсен; 17 ноября — «Что скажут люди» ( Hva vil folk si / What Will People Say, 2017), реж. Ирам Хак;

Hva vil folk si / What Will People Say, 2017), реж. Ирам Хак; 18 ноября — «12-й человек» ( Den 12. mann / The 12th Man, 2017), реж. Харольд Цварт;

Den 12. mann / The 12th Man, 2017), реж. Харольд Цварт; 19 ноября — «Переправа» ( Flukten over grensen / The Crossing, 2015, документальный), реж. Джордж Куриан; «Искусство распластаться как жаба» ( Kunsten å leggje seg paddeflat / A Toad Story, 2016, документальный), реж. Аре Пилског;

Flukten over grensen / The Crossing, 2015, документальный), реж. Джордж Куриан; «Искусство распластаться как жаба» Kunsten å leggje seg paddeflat / A Toad Story, 2016, документальный), реж. Аре Пилског; 20 ноября — «Выбор короля» ( Kongens nei / The King’s Choice, 2016), реж. Эрик Поппе;

Kongens nei / The King’s Choice, 2016), реж. Эрик Поппе; 21 ноября — «Девушка-лев» ( Løvekvinnen / The Lion Woman, 2016), реж. Вибеке Идсё;

Løvekvinnen / The Lion Woman, 2016), реж. Вибеке Идсё; 22 ноября — «Обрезчики языков» ( Tungeskjærerne / Tongue Cutters, 2017, документальный), реж. Сольвейг Мелькераен;

Tungeskjærerne / Tongue Cutters, 2017, документальный), реж. Сольвейг Мелькераен; 23 ноября — программа короткометражного кино.

Начало сеансов в 18:00, все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.







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