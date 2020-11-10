Новое норвежское кино покажут в Чебоксарах

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С 15 по 23 ноября в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Мега Молл» состоятся показы фестиваля нового норвежского кино.
Фестиваль организуют Фонд регионального развития «Содружество», центр культуры «Полигон» при поддержке Посольства Норвегии в Москве и ТРЦ «Мега Молл».
Девиз фестиваля — «Границы и самоопределение». В его афише 16 картин: военные драмы «12-й человек» и «Выбор короля», рассказывающие о Норвегии в период Второй мировой войны, фильмы о поисках себя («Что скажут люди» и «Девушка-лев») и о принятии других («Идти на запад» и «Розмари»), а также три документальных фильма и программа короткометражного кино.
«Впервые мы представляем в Чувашии самое современное норвежское кино. Сегодня Норвегия пытается занять ведущие позиции в европейском кинематографе. И, как смогут почувствовать наши зрители, оно очень глубокое по смыслу, эстетически выстроенное и качественное, как в игровом, так и неигровом формате. Поделиться своими мыслями и обсудить увиденное зрители смогут после показа», – говорит руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.
Расписание:
Начало сеансов в 18:00, все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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