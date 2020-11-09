Moscow FemFest пройдет в онлайн-формате

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21 и 22 ноября в онлайн-формате при поддержке Представительства Европейского Союза в России состоится 4-й Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest.
Программа фестиваля Moscow FemFest опубликована на его сайте, регистрация уже открыта .
Гостей фестиваля ждут 18 часов дискуссий, дебатов и перформансов с участием спикеров из России и ЕС. Среди них Оксана Пушкина, Малена Мард, Алешка Симкич, Алена Попова, Марчелла Пирроне, Марина Писклакова-Паркер, Маурицио Моска, Настя Красильникова, Изабелла Ленардуци.
Первый день фестиваля будет посвящен обсуждению социально-культурных и политических вопросов, включая защиту прав женщин и их благополучия в России и мире, влияние пандемии COVID-19 на этот процесс. Во второй день эксперты поговорят об экономической безопасности женщин и обсудят, из чего складывается текущая система экономического неравенства с точки зрения гендерного деления и как ее можно усовершенствовать.
«Равенство между мужчинами и женщинами —один из основных принципов Европейского Союза. Усилия ЕС направлены на создание общества, в котором права девочек и женщин востребованы, ценятся и уважаются всеми, в котором каждый может реализовать свой потенциал и внести вклад в более справедливое общество для всех», — говорит Алешка Симкич, заместитель главы Представительства ЕС в России.
Главной площадкой фестиваля станет YouTube-канал Moscow FemFest, будет организована трансляция в соцсетях парнеров. Чтобы обеспечить эффект присутствия на фестивале организаторы предлагают загрузить специальное мобильное приложение Event.Rocksс с тематическими чатами, комнатами для общения с участниками и спикерами, конкурсами от партнеров, книжной ярмаркой и другими фестивальными мероприятиями. О запуске приложения будет объявлено на этой неделе.
Кроме того, в рамках фестиваля объявлен конкурс для поддержки женских инициатив, продуктов и проектов, а также смелых визионерских идей, которые способствуют ростублагополучия и безопасности женщин в России. Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму до 22:22 мск 12 ноября.
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